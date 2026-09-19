Niterói: projeto prevê a realização de aulas abertas, ações integradas com os familiares e eventos de mobilização local - Divulgação/Ascom

Niterói: projeto prevê a realização de aulas abertas, ações integradas com os familiares e eventos de mobilização localDivulgação/Ascom

Publicado 19/09/2026 11:10

Realizado pelo PKB Brasil e pela Pickleball Academy e patrocinado pela Prefeitura de Niterói , através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), o projeto “Joga para Vencer — Da quadra para a vida” será lançado neste domingo (20), às 12h, na Quadra Poliesportiva do Grotão, em São Francisco.

A iniciativa vai oferecer aulas gratuitas de pickleball para crianças e adolescentes de 10 a 16 anos da Grota do Surucucu. Voltado ao contraturno escolar, o projeto tem duração inicial de seis meses e combina a prática esportiva orientada ao desenvolvimento de valores cidadãos.



Com encontros duas vezes por semana e carga horária de quatro horas semanais, as aulas incluem treinamentos técnicos, fundamentos da modalidade, regras e exercícios de coordenação motora. Paralelamente às atividades de quadra, serão realizadas rodas de conversa focadas em temas como respeito, disciplina, cooperação, saúde, inclusão e preservação dos espaços comunitários. Todos os alunos receberão uniformes, materiais esportivos completos e acompanhamento de instrutores qualificados, com controle contínuo de frequência, desempenho e engajamento.



A escolha do pickleball deve-se ao seu caráter democrático e de fácil aprendizado. Praticado com raquete e bola perfurada em quadra reduzida, o esporte permite que iniciantes joguem logo no primeiro contato, estimulando a tomada de decisão rápida e a cooperação em equipe. Por ser adaptável a quadras comunitárias já existentes sem a necessidade de intervenções estruturais, a modalidade cresce no mundo e consolida-se como um instrumento de inclusão social.



O secretário municipal de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo, enfatizou a importância da ampliação das políticas públicas esportivas nos bairros e comunidades da cidade.



"O projeto “Joga para Vencer” chega para integrar o trabalho que a Prefeitura vem realizando para democratizar o acesso ao esporte em Niterói. O pickleball é uma modalidade dinâmica e envolvente, que atrai os jovens e cria uma rotina saudável no contraturno escolar. O esporte vai além da atividade física. Ele ensina convivência, respeito e trabalho em equipe, fortalecendo a rede de apoio social do município", destacou o secretário Luiz Carlos Gallo.



Além da rotina de treinos, o projeto prevê a realização de aulas abertas, ações integradas com os familiares e eventos de mobilização local, culminando em um encontro de encerramento com apresentação dos resultados alcançados. O projeto conta com coordenação de Duanny Capdeville e João Matos, apoio institucional da Associação de Pickleball do Rio de Janeiro (APRJ) e da Confederação Brasileira de Pickleball (CBP).



A iniciativa insere-se no panorama do programa “Niterói Presente no Esporte”, que busca democratizar o acesso a modalidades esportivas emergentes e tradicionais em territórios de vulnerabilidade social. Ao aliar a prática esportiva ao fortalecimento de vínculos comunitários e ao acompanhamento pedagógico informal, a cidade consolida a utilização dos equipamentos públicos de lazer como polos permanentes de cidadania, prevenção à violência e promoção da qualidade de vida para as futuras gerações.



SERVIÇO:



Evento de Lançamento e Aula Inaugural do Projeto “Joga para Vencer”

Data: Domingo, 20 de setembro de 2026

Horário: Das 12h às 16h

Local: Quadra Poliesportiva do Grotão — Grota do Surucucu, São Francisco, Niterói (RJ)

Programação: Abertura institucional, aula inaugural, jogos demonstrativos, atividades com as famílias e inscrições de alunos no local.

Entrada: Gratuita e aberta à comunidade