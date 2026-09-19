Niterói: intérprete maior da diva do samba-canção traz tributo à Cidade Sorriso - Divulgação/Ascom

Niterói: intérprete maior da diva do samba-canção traz tributo à Cidade Sorriso Divulgação/Ascom

Publicado 19/09/2026 09:10

O legado de uma voz inesquecível ganha uma merecida homenagem no show “Alice Serrano canta Maysa”, que acontece no próximo sábado, dia 19/09, às 19h, no Centro Cultural Cauby Peixoto . O tributo – que estreou no Theatro Municipal do Rio de Janeiro em 2024 – chega a Niterói para reviver os três maiores momentos da carreira musical da cantora e compositora (décadas de 1950, 60 e 70), com um repertório permeado de poesias também escritas pela artista. Na direção do espetáculo e condução ao piano estará o maestro Joabe Ferreira, nome forte da produção cultural niteroiense.

O show oferta ao público muito samba-canção e bossa nova, realçando um importante período cultural da música brasileira. No roteiro, canções de autoria de Maysa e também de Dolores Duran, Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Baden Powell, Johnny Alf, Roberto Menescal, Carlos Lyra, Braguinha, Marcos e Paulo Sérgio Valle, Paulo César Pinheiro, Ronaldo Bôscoli, Margueritte Monnot e Edith Piaf, entre outros grandes nomes.

“Relembrar Maysa é valorizar letra e musicalidade. Ela viveu intensamente seus 40 anos de vida e se tornou a maior cantora romântica da música brasileira. Uma cantora esplêndida, de voz intensa e sofisticada, com interpretações tristes e letras altamente românticas e genuinamente bonitas sobre amores acabados, angústias e sofrimentos. A expoente mais requintada do gênero samba-canção”, descreve Alice, com a emoção de uma grande fã.

Maysa representa com sucesso uma época que inicia na Era do Rádio e deságua na Bossa Nova, agregando uma tintura erudita ao introduzir elementos do jazz e criar um estilo revolucionário ao cantar em “tom macio e baixo”, expressando um estado de espírito observado na interpretação, na letra, na melodia e na harmonia. Existe um público ávido por letras e musicalidade. Muitos querem recordar e os mais jovens conhecer. E é isso que esta diva nos presenteia com beleza e singularidade”, garante a intérprete.

Com 40 anos de carreira e dois CDs gravados, Alice Serrano aos 10 anos de idade já trabalhava como atriz na TV Globo dirigida por Daniel Filho. Cursou a Escola de Teatro Martins Pena anos depois e atuou em outras produções televisivas e em inúmeras peças teatrais. Cantou em bares, bailes, hotéis, eventos e aberturas de seminários. Participou de festivais e projetos culturais. Em 2004 gravou canções da trilha sonora da peça teatral “Ai quem me dera uma Estação de Amor”, com direção de Carlos Lyra. Em 2005 abriu o show da cantora Leny Andrade e o evento “Encontros com a Palavra” no Teatro da UFF. Em 2009 cantou em Barcelona, Espanha, com o Grupo Laboratório do Samba.

Em 2019 participou do projeto “Niterói Além da Ponte” com o espetáculo “Alice Serrano no País do Samba”. No mesmo ano foi classificada no Edital Fomento às Artes, com as propostas dos shows “Alice Serrano, canta Maysa” e “Alice Serrano no País do Samba”, sendo os dois transformados em audiovisual em 2020, ano em que foi classificada no Edital Cultura Presente nas Redes, criando para as redes sociais vários vídeos do projeto “Samba em Casa”, também disponibilizados no YouTube e no site www.aliceserrano.com.br

Ficha Técnica:



Cantora: Alice Serrano

Pianista e Diretor Musical: Joabe Ferreira

Roteiro: Alice Serrano e Flávio Freire Xavier

Iluminação: Valdeci Correia

Direção de Produção: Alice Serrano

Produção Executiva: Laura Desouzart



Serviço:



Espetáculo: Alice Serrano Canta Maysa

Data: 19 de setembro de 2026 – sábado

Horário: 19h

Local: Centro Cultural Cauby Peixoto

Endereço: Alameda São Boaventura, 263 – Fonseca

