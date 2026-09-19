Niterói: estreia na cidade era um desejo antigo de Wallid Ismail. O presidente do Jungle Fight iniciou sua trajetória no Canto do Rio - Claudio Fernandes/Ascom

Niterói: estreia na cidade era um desejo antigo de Wallid Ismail. O presidente do Jungle Fight iniciou sua trajetória no Canto do RioClaudio Fernandes/Ascom

Publicado 19/09/2026 11:00

O prefeito Rodrigo Neves e o idealizador e presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail, vistoriaram juntos, nesta quinta-feira (17), a Arena Niterói, que receberá o Jungle Fight 155 no dia 3 de outubro. Será a estreia do maior torneio de MMA da América Latina no município. A edição terá três disputas de cinturão, incluindo um confronto internacional entre Brasil e Bolívia na luta principal. SporTV e Combate transmitirão o evento ao vivo, a partir das 20h, no horário de Brasília.

Os ingressos são gratuitos, mediante a doação de 1 kg de alimento, e a iniciativa conta com a parceria da Legião da Boa Vontade (LBV) na logística de arrecadação e distribuição às famílias. A recepção do público niteroiense não decepcionou: os ingressos se esgotaram em menos de 18 horas.

Para o prefeito, a chegada do Jungle Fight 155 é uma grande conquista e reforça o potencial esportivo de Niterói, especialmente no MMA, modalidade que sempre recebeu apoio e incentivo do município em suas gestões.

“É uma alegria receber o Jungle Fight em Niterói, especialmente ao lado do Wallid, que iniciou sua trajetória no Canto do Rio e hoje comanda um dos maiores eventos de MMA do mundo. Nossa cidade tem uma história de destaque nas artes marciais e é um verdadeiro celeiro de talentos. O esporte abre caminhos, transforma vidas e cria oportunidades para a juventude. No dia 3 de outubro, teremos vários atletas niteroienses no card e uma grande festa na Arena Niterói, um espaço moderno, seguro e de fácil acesso, ao lado das Barcas e do terminal rodoviário. Será uma noite histórica para o esporte da cidade”, afirmou Rodrigo Neves.

A estreia na cidade era um desejo antigo de Wallid Ismail. O presidente do Jungle Fight iniciou sua trajetória como atleta campeão ao vencer seu primeiro torneio no tradicional Canto do Rio, cuja sede fica justamente em frente à Arena Niterói. A cidade passa a integrar a lista de municípios fluminenses que já receberam o evento, que chega à 155ª edição no ano em que completa 23 anos.

“Levar o Jungle Fight para Niterói pela primeira vez é a realização de um desejo antigo. Quero agradecer à cidade por abrir as portas para o evento. O esporte é uma ferramenta de inclusão social, e vemos que o município vem desenvolvendo um trabalho muito importante nesse sentido. Niterói tem uma estrutura muito boa, é conhecida por suas belezas e também é um celeiro de talentos do MMA. Muitos niteroienses já passaram pela Arena Jungle e mostraram a força da cidade dentro do cage”, afirmou Wallid.

Diversos combates e três cinturões em jogo

O público acompanhará um card recheado de lutas em diversas categorias de peso, tanto no masculino quanto no feminino. No combate principal, o carioca Oton Jasse colocará em jogo o cinturão dos médios, categoria até 84 kg, contra o boliviano Josias “Búfalo” Núñez. Atual campeão, Jasse soma 23 vitórias em 33 lutas e construiu boa parte do cartel no jogo de chão. São 20 triunfos por finalização, 17 deles com o triângulo de mão ou suas variações, golpe que lhe rendeu o apelido de “Rei do Triângulo de Mão”.

Outra campeã que entrará na Arena Jungle para defender o título é Layze Cerqueira. A baiana enfrentará a goiana Mayra Cantuária pelo cinturão peso-galo feminino, categoria até 61 kg. Layze tem 14 vitórias em 19 lutas, nove delas por finalização, e não perde desde 2022. A sequência atual é de oito triunfos. Mayra soma 11 vitórias em 19 apresentações e tem quatro finalizações no cartel.

A terceira disputa da noite definirá o novo campeão dos meio-pesados, categoria até 93 kg. Com o cinturão vago, o representante do Rio de Janeiro Luís Henrique “Lion Heart” enfrentará o paraense Rodolfo dos Santos. Luís Henrique contabiliza 18 vitórias em 29 lutas, sendo 14 por via rápida, com nove finalizações e cinco nocautes. Rodolfo, por sua vez, já conhece uma disputa de título do Jungle Fight. O paraense teve uma oportunidade anterior de lutar pelo cinturão e volta a disputar o posto com seis vitórias em dez combates. Cinco desses triunfos foram conquistados por nocaute.

SERVIÇO:

Jungle Fight 155 – Aniversário de 23 anos

Arena Niterói – Niterói (RJ)

3 de outubro de 2026

84 kg: Josias “Búfalo” Núñez (BOL) x Oton Jasse (RJ) — cinturão

61 kg: Mayra Cantuária Rodrigues (GO) x Layze Cerqueira (BA) — cinturão

93 kg: Luís “Lion Heart” Henrique (RJ) x Rodolfo dos Santos (PA) — cinturão

61 kg: Jhonatha Frazão (RJ) x Ivan Carlos (RJ)

70 kg: Eliwelton Travassos (DF) x Lukas Edwardo dos Santos (AP)

57 kg: Felipe Rodrigues Brito (AP) x Luiz Henrique da Silva (RJ)

57 kg: Marcos Paulo “Vuvuzela” (RJ) x Nildean Paes (RJ)

66 kg: Matheus Cardoso “Mineirinho” (MG) x Fred Roberto (ES)

61 kg: Wana Muniz (RJ) x Larissa Samuel (RJ)