Niterói: foram avaliados adolescentes entre 12 e 17 anos com doenças imunomediadas e sua resposta imunológica à vacina de covid-19 - Divulgação/Ascom

Niterói: foram avaliados adolescentes entre 12 e 17 anos com doenças imunomediadas e sua resposta imunológica à vacina de covid-19Divulgação/Ascom

Publicado 20/09/2026 12:10

Dados de um estudo multicêntrico publicado em julho deste ano atestaram a segurança e a resposta imunológica da vacina contra covid-19 em crianças e adolescentes com doenças inflamatórias imunomediadas. A pesquisa, que teve a participação de sete instituições brasileiras, dentre elas o Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense (Huap-UFF), vinculado à HU Brasil, destaca a importância da imunização contra um vírus que continua circulando e pode causar complicações graves neste grupo de pacientes.

Foram avaliados 86 adolescentes entre 12 e 17 anos com doenças inflamatórias imunomediadas, tais como a artrite idiopática juvenil e o lúpus eritematoso sistêmico juvenil. Dentre estes, 60% dos pacientes apresentavam alto grau de imunossupressão relacionado ao tratamento, isto é, formas graves da doença.

Os resultados da pesquisa atestaram que houve aumento significativo na produção de anticorpos (IgG), mesmo em pacientes com alto grau de imunossupressão, o que demonstra boa resposta imunológica e segurança da vacina. Também não foram observados eventos adversos graves relacionados à imunização. Os adolescentes apresentaram, ainda, resposta imunológica semelhante à de adultos com doenças inflamatórias imunomediadas.

De acordo com Leonardo Campos, reumatologista pediátrico do Huap-UFF, os dados obtidos auxiliam no debate sobre a importância da imunização. “O vírus da covid-19 continua e continuará circulando, e as vacinas constantemente se atualizam. É fundamental reforçar a necessidade do cumprimento do calendário vacinal, pois ainda existem mitos relacionados ao tema, e pesquisas como esta demonstram que a vacina é segura, tem boa resposta mesmo em grupos imunossuprimidos, e não apresenta reações graves”, ressalta. O estudo completo pode ser acessado no site da Pediatric Research.

Complicações da covid-19 podem ser evitadas

Uma das complicações que também pode ser evitada por meio da vacinação é a Síndrome Inflamatória Multissistêmica (SIM-P), complicação inflamatória que pode surgir semanas após a infecção pelo coronavírus, mesmo quando a infecção foi leve. Os principais sintomas são febre persistente, dor abdominal, conjuntivite, erupcoes cutaneas, edema de extremidades, hipotensao e até choque decorrente de disfunção cardíaca, nos casos mais graves.

De acordo com Leonardo Campos, um estudo realizado em 24 hospitais pediátricos dos Estados Unidos mostrou que duas doses da vacina reduziram em 91% o risco de SIM-P em adolescentes de 12 a 18 anos. O Huap-UFF também participou de um estudo multicêntrico sobre a SIM-P realizado em hospitais do estado do Rio de Janeiro, cujos resultados foram publicados na revista The Pediatric Infectious Disease Journal.

“Em um momento de crescente hesitação vacinal, é particularmente importante termos dados objetivos para conversar com nossos pacientes e suas famílias. O próprio estudo destaca que informações sobre segurança e imunogenicidade nessa população são importantes para embasar a vacinação, reduzir a hesitação vacinal e aumentar a cobertura”, conclui.

Sobre a HU Brasil

Criada por meio da Lei nº 12.550/2011 e vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a estatal nasceu tendo como nome oficial Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). É responsável pela administração de 47 hospitais universitários federais em 25 unidades da federação.