Niterói: equipe chega à competição depois de uma preparação baseada em experiências práticas de construção e programação - Divulgação/Ascom

Niterói: equipe chega à competição depois de uma preparação baseada em experiências práticas de construção e programaçãoDivulgação/Ascom

Publicado 19/09/2026 11:30

Seis equipes da Rede Municipal de Niterói se classificaram para a Etapa Estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), que será realizada neste final de semana (19 e 20). A competição terá cinco equipes da Escola Municipal João Brazil, no Morro do Castro, e, pela primeira vez, um time do Centro de Formação Darcy Ribeiro, no Barreto.

Para o secretário municipal de Educação, Bira Marques, a participação das seis equipes mostra a importância de criar oportunidades para que os estudantes tenham contato com ciência e tecnologia desde os primeiros anos de formação.

“A robótica é uma forma de aprender fazendo. O estudante coloca a mão na massa, trabalha em equipe, testa possibilidades, enfrenta desafios e busca soluções. Nosso objetivo é ampliar cada vez mais essas experiências na Rede, para que nossos estudantes tenham contato com a ciência e a tecnologia desde cedo. Ter seis equipes na Etapa Estadual, incluindo pela primeira vez uma equipe do Centro de Formação Darcy Ribeiro, mostra a força desse trabalho e comprova que estamos no caminho certo”, afirmou Bira Marques.

Escola Municipal João Brazil - Com uma trajetória consolidada na robótica educacional, a Escola Municipal João Brazil será representada pelas equipes JB Discovery, Autobots JB, JB Defender, JB Storms e Super Girls JB. No ano passado, a unidade ficou entre as 10 melhores equipes do país na Etapa Nacional da OBR. Em 2023, recebeu o prêmio de melhor escola pública do Estado do Rio de Janeiro na área de robótica.

Na escola, a robótica faz parte de um trabalho desenvolvido durante todo o ano com estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Além da preparação para competições, as atividades são utilizadas como ferramenta de alfabetização científica e na criação de projetos voltados à resolução de problemas do cotidiano.

A proposta também vem ganhando novos espaços. A escola está recebendo uma sala de robótica que está em obras e foi planejada para oferecer mais estrutura durante o desenvolvimento, a montagem e os testes dos projetos. Neste ano, a unidade também recebeu kits educacionais Spike, plataforma voltada ao ensino de STEM, sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática.

Os equipamentos contam com peças de montagem, motores, sensores e recursos de programação, permitindo que os estudantes desenvolvam seus próprios projetos. A entrega incluiu ainda baterias, sensores de cor e ultrassom e um notebook para apoiar as atividades.

A experiência construída na João Brazil também ultrapassou os limites da escola e contribuiu para a criação do Clube Maker, no Centro de Formação Darcy Ribeiro. A iniciativa amplia o acesso de estudantes e profissionais da Rede a atividades relacionadas à robótica, inovação e aprendizagem mão na massa.

Centro de Formação Darcy Ribeiro - Nesse movimento de expansão, surge a primeira participação do Centro de Formação Darcy Ribeiro na Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). A equipe NitThec conquistou o 3º lugar na Etapa Regional e garantiu a classificação para a fase estadual.

Formada por estudantes que participam das atividades do Clube de Robótica, a equipe chega à competição depois de uma preparação baseada em experiências práticas de construção e programação. No espaço, alunos de diferentes unidades da Rede se encontram semanalmente para desenvolver projetos e explorar equipamentos e ferramentas.

Para a professora Evelyn Crespo, que coordena as atividades no Centro de Formação Darcy Ribeiro e também é uma das responsáveis pelas equipes da João Brazil, a classificação representa a continuidade de um trabalho que vem sendo ampliado para outras escolas.

“Na Escola Municipal João Brazil desenvolvo atividades de robótica de competição com finalidade educacional, voltadas para a alfabetização científica e também projetos para resolver problemas situados. Este ano também estou desenvolvendo um projeto pioneiro no Centro de Formação Darcy Ribeiro, atendendo crianças de outras escolas da nossa Rede”, destacou Evelyn Crespo.

Além do Clube de Robótica, o Centro de Formação Darcy Ribeiro mantém o Clube Maker, voltado ao uso da tecnologia, à criatividade e à cultura maker. O espaço também recebeu duas edições do Circuito Robótica em Rede, que reuniu cerca de 800 estudantes da Rede Municipal em experiências com tecnologia e ciência.

Os participantes tiveram contato com desafios de programação, exposição e demonstração de robôs, atividades dos clubes Maker, Inovação e Linguagens, experimentos científicos e jogos eletrônicos de dança e esportes.

A Etapa Estadual da OBR vai reunir cerca de 20 crianças da Rede Municipal de Niterói, distribuídas nas seis equipes classificadas, formadas por estudantes de diferentes anos de escolaridade.