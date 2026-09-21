Niterói: previsão indica temperaturas acima da média e possibilidade de chuvas abaixo da média em parte da região - Divulgação/Ascom

Niterói: previsão indica temperaturas acima da média e possibilidade de chuvas abaixo da média em parte da regiãoDivulgação/Ascom

Publicado 21/09/2026 08:40

Prefeitura está estruturando um plano integrado de prevenção e resposta para possíveis impactos de eventos climáticos extremos, com reforço do monitoramento, integração entre diferentes áreas da administração municipal e novos protocolos de atuação. Uma das novidades é a criação de um alerta máximo da Defesa Civil para situações de ventos com velocidade superior a 100 km/h.

O Plano El Niño está em fase final de elaboração e será implantado antes do início do verão. Coordenada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, a iniciativa reúne diferentes áreas da Prefeitura e instituições que atuam na prestação de serviços essenciais, como a Enel e a Águas de Niterói.

“Estamos trabalhando para que Niterói esteja cada vez mais preparada para os desafios impostos pelas mudanças climáticas. O planejamento antecipado permite organizar equipes, recursos e responsabilidades, para que a Prefeitura possa agir rapidamente quando necessário e, principalmente, proteger a população”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

A proposta é substituir protocolos separados por uma estratégia única de atuação, estabelecendo previamente responsabilidades, procedimentos e recursos necessários para cada cenário. Atualmente, os níveis de alerta da Defesa Civil são vigilância, atenção e alerta. Com o novo plano, será acrescentado o nível de alerta máximo, destinado a situações de maior gravidade.

O plano considera cinco ameaças prioritárias: calor extremo, chuvas intensas, ventos fortes, incêndios em áreas de vegetação e ressacas. A partir dos diferentes cenários, as equipes poderão antecipar decisões, mobilizar recursos e organizar ações antes, durante e depois de ocorrências.

Monitoramento reforçado

A preparação conta com uma estrutura de monitoramento que reúne 65 pluviômetros, 37 sirenes, oito estações hidrometeorológicas, quatro estações meteorológicas, três pontos de monitoramento da qualidade do ar e um radar meteorológico.

A Prefeitura também vai adquirir anemômetros, equipamentos que medem a velocidade do vento e serão distribuídos em diferentes pontos da cidade, ampliando a capacidade de acompanhamento das condições meteorológicas.

A atualização mais recente do Painel El Niño 2026-2027, divulgada pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e instituições parceiras, aponta probabilidade superior a 90% de ocorrência de um El Niño muito forte no trimestre setembro-outubro-novembro de 2026, com possibilidade de permanência do fenômeno até o início de 2027.

Para o Sudeste, a previsão indica temperaturas acima da média e possibilidade de chuvas abaixo da média em parte da região. A Prefeitura ressalta, porém, que a ocorrência de um El Niño não determina isoladamente os impactos que serão registrados e, por isso, mantém o acompanhamento permanente das condições meteorológicas e a preparação para diferentes cenários.

Ações para ressacas

Entre as situações contempladas pelo plano estão também as ressacas. Nesses casos, estão previstas ações como reforço dos alertas à população, apoio da Guarda Civil Municipal à prevenção realizada pelos bombeiros nas praias, atuação dos agentes de trânsito em desvios de fluxo e limpeza rápida das vias afetadas pela areia.

A estratégia integra ainda ações que já fazem parte da política municipal de prevenção e redução de riscos, como obras de contenção de encostas, intervenções de macrodrenagem e serviços permanentes de limpeza e manutenção de rios, canais e valões.

Também está prevista a implantação de um grande reservatório na área do Complexo Esportivo do Caio Martins, com função de contribuir para o sistema de drenagem da região do Largo do Marrão e da Avenida Roberto Silveira.

Atuação integrada

O trabalho é conduzido pelo Grupo de Trabalho El Niño, criado pelo Decreto nº 872/2026, e reúne representantes de áreas como Clima, Defesa Civil, Saúde, Educação, Conservação, Trânsito, Assistência Social e Segurança, entre outras.

A integração também será estendida às concessionárias que prestam serviços no município. A atuação conjunta deverá permitir maior agilidade na resposta a situações que possam afetar o fornecimento de energia, o abastecimento de água, a mobilidade e outros serviços essenciais.

“Estamos trabalhando para que Niterói esteja preparada para diferentes cenários climáticos, e não apenas para uma previsão específica. O monitoramento permanente, aliado a diretrizes comuns para todas as áreas da Prefeitura, permite antecipar decisões, organizar recursos e fortalecer a capacidade de resposta”, destacou a vice-prefeita e secretária municipal do Clima, Isabel Swan.

Para o secretário municipal de Proteção e Defesa Civil, coronel Walace Medeiros, a definição prévia dos procedimentos permite reduzir o tempo de resposta. “Mais do que responder a uma ocorrência, a nossa prioridade é antecipar os riscos. Os protocolos que estão sendo construídos permitem que cada área saiba previamente qual é o seu papel, quais recursos precisam estar disponíveis e como deve ocorrer a atuação integrada com a Defesa Civil”, afirmou.

População deve acompanhar alertas

A Prefeitura reforça que a participação da população é fundamental para a prevenção. A orientação é evitar o descarte de lixo e entulho em ruas, rios, canais e sistemas de drenagem, manter ralos, calhas e áreas de escoamento desobstruídos e não deixar objetos soltos em áreas externas que possam ser carregados pela chuva ou pelos ventos.

É fundamental que os cidadãos acompanhem os canais oficiais da Prefeitura e da Defesa Civil para receber informações sobre mudanças nas condições meteorológicas, avisos e alertas. Em situações de risco, a população deve seguir as orientações dos órgãos públicos e não permanecer em áreas interditadas ou consideradas inseguras.

Os avisos são divulgados pelo aplicativo Alerta DCNit, mensagens por SMS, sistema de sirenes, grupos de WhatsApp e redes sociais oficiais. Em caso de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelos números 199 e 2620-0199.