Niterói: a médica Lilia Ribeiro Guerra explica que, quanto mais rapidamente o veneno é neutralizado, maiores são as chances de um bom desfecho - Divulgação/HUAP

Niterói: a médica Lilia Ribeiro Guerra explica que, quanto mais rapidamente o veneno é neutralizado, maiores são as chances de um bom desfechoDivulgação/HUAP

Publicado 21/09/2026 08:30

O tempo entre a picada de uma serpente e a aplicação do soro antiofídico pode ser decisivo para a sobrevivência do paciente e para evitar complicações graves, como hemorragias, insuficiência respiratória e até amputações. O alerta é do Centro de Controle de Intoxicações (Ciatox) do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense (Huap-UFF) , vinculado à HU Brasil, em alusão ao Dia Internacional de Conscientização sobre Acidentes Ofídicos, celebrado em 19 de setembro.

Coordenadora clínica do Ciatox do Huap-UFF, a médica Lilia Ribeiro Guerra explica que, quanto mais rapidamente o veneno é neutralizado, maiores são as chances de um bom desfecho, especialmente nos acidentes classificados como graves. “O tempo entre o acidente e a administração do soro é primordial para o êxito do tratamento, pois quanto mais rápido neutralizarmos o veneno, maior é a chance de sobrevivência nos acidentes graves, e menor a possibilidade de complicações”, ressalta a especialista.

A recomendação central é não adotar medidas caseiras e não perder tempo na busca pelo atendimento especializado. “Os cuidados iniciais são lavar a lesão com água e sabão, elevar o membro e beber água. O mais importante é não fazer garroteamento, não realizar cortes no local para tentar retirar o veneno e não colocar produtos caseiros, como pó de café, sobre a lesão. É fundamental procurar atendimento hospitalar de emergência o mais rápido possível”, destaca.

Referência no Estado

O Centro de Controle de Intoxicações do Huap-UFF/HU Brasil concentra atendimento especializado e orientação a profissionais de saúde em casos de acidentes ofídicos na Região Metropolitana II, embora a região também conte com unidades de atendimento em Rio Bonito e Itaboraí. Nos últimos oito meses, foram registrados 26 atendimentos a acidentes ofídicos no Huap-UFF.

Além do atendimento aos pacientes, a equipe realiza acompanhamento e orientação médica à distância e oferece suporte a profissionais de outras unidades de saúde em casos de intoxicação e de acidentes envolvendo animais peçonhentos. Dessa forma, o serviço atua não apenas no atendimento direto aos casos que chegam ao hospital, mas também como referência para orientar a conduta de profissionais diante dessas ocorrências.

Principais inimigos

Os sinais provocados pelo envenenamento podem variar de acordo com a espécie responsável pela picada e com a gravidade do acidente. Segundo Lília, a espécie de serpente mais frequente na região é a Bothrops jararaca, conhecida popularmente como jararaca.

“Nos casos envolvendo Bothrops, podem ocorrer dor, edema, equimose, bolhas e sangramento”, detalha a médica. Em acidentes envolvendo serpentes adultas, é comum que a dor, o edema e a formação de bolhas sejam mais intensos. Já nos acidentes envolvendo filhotes, o sangramento e a equimose podem ser mais evidentes.

Embora a jararaca seja a espécie mais frequente na região, acidentes envolvendo outras serpentes também podem ocorrer, com manifestações e formas de tratamento diferentes. Por isso, a avaliação médica é fundamental para identificar o tipo de acidente e definir a necessidade e a quantidade de soro antiofídico a ser administrado.

Protocolo no Huap

Na chegada do paciente ao hospital, a equipe avalia a história e o cenário do acidente, a região onde ocorreu a picada e os sinais e sintomas apresentados. Em cerca de 90% dos casos, o diagnóstico é feito a partir dessas informações, devido à ausência ou não identificação do animal no momento do atendimento.

“As principais etapas no atendimento são a identificação do animal, a classificação do acidente e a administração do soro específico o mais rápido possível”, explica a coordenadora.

A conduta inclui ainda cuidados destinados a prevenir complicações: a higienização e a antissepsia para reduzir o risco de infecção secundária, a elevação do membro para diminuir o edema e prevenir a síndrome compartimental, e a hidratação venosa para reduzir o risco de insuficiência renal aguda.

Sobre a HU Brasil

O Huap-UFF integra a HU Brasil desde abril de 2016. Criada por meio da Lei nº 12.550/2011 e vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a estatal nasceu tendo como nome oficial Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). É responsável pela administração de 47 hospitais universitários federais em 25 unidades da federação.