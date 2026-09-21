Niterói: parte do samba-enredo que embalará o desfile de 2027 foi revelada em primeira mão - Gabriel Belmiro/Divulgação Gardel Assessoria

Niterói: parte do samba-enredo que embalará o desfile de 2027 foi revelada em primeira mãoGabriel Belmiro/Divulgação Gardel Assessoria

Publicado 21/09/2026 08:20

Em clima de fé, emoção e devoção, integrantes do Acadêmicos de Niterói estiveram no Santuário de Santa Rita de Cássia, no Centro do Rio de Janeiro, para uma missa especial em homenagem à escola de samba. A celebração marcou um momento simbólico na preparação da agremiação para o Carnaval 2027, quando Santa Rita de Cássia será o enredo da azul e branca da cidade sorriso.

A missa foi celebrada pelo padre Victor Hugo e reuniu toda a diretoria do Acadêmicos de Niterói, além dos diferentes segmentos e integrantes da agremiação. Também participaram da celebração representantes da diretoria da Liga RJ.

Durante a cerimônia, a escola protagonizou ainda uma surpresa especial para os presentes: parte do samba-enredo que embalará o desfile de 2027 foi revelada em primeira mão. O momento despertou emoção entre os integrantes e antecipou um pouco do que a agremiação pretende levar para a Marquês de Sapucaí.

Com o enredo “A Rosa do Impossível”, o Acadêmicos de Niterói prepara uma homenagem à santa conhecida como a “Santa das Causas Impossíveis”, levando para a avenida uma história marcada pela fé, esperança e pela simbologia da rosa. A agremiação será a 5ª escola a desfilar na sexta-feira de carnaval.