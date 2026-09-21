Niterói: parte do samba-enredo que embalará o desfile de 2027 foi revelada em primeira mãoGabriel Belmiro/Divulgação Gardel Assessoria
Escola de samba recebe bênção no Santuário de Santa Rita de Cássia
integrantes do Acadêmicos de Niterói estiveram no Santuário de Santa Rita de Cássia para uma missa especial em homenagem à escola
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Primeiro Conleste Inclusivo cria Câmara Técnica para fomentar inclusão
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Estudo atesta segurança da vacina da covid-19 em adolescentes
Pesquisadores de sete instituições, dentre elas o Huap-UFF, participaram da pesquisa nacional que destacou a importância da imunização para o público infanto-juvenil
Rodrigo Neves se reúne com presidente da Petrobras
Representantes do setor naval, petróleo e logística também participaram do encontro
Niterói se destaca na robótica com seis equipes em evento estadual
Estudantes da Escola Municipal João Brazil e do Centro de Formação Darcy Ribeiro se classificaram para a competição, que acontece este final de semana
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