Niterói: edital também adota políticas afirmativas para pessoas negras, indígenas, mulheres, trans, não-binárias ou travestis e pessoas com deficiência - Divulgação/Ascom

Niterói: edital também adota políticas afirmativas para pessoas negras, indígenas, mulheres, trans, não-binárias ou travestis e pessoas com deficiênciaDivulgação/Ascom

Publicado 21/09/2026 12:34

A Prefeitura de Niterói abriu as inscrições para o Edital Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) . Ao todo, serão selecionados 48 projetos de diferentes linguagens e manifestações artístico-culturais desenvolvidos na cidade. A iniciativa, que acontece por meio da Secretaria Municipal das Culturas, engloba um investimento total de R$ 2,74 milhões. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site da secretaria até o dia 26 de outubro.

“O alinhamento da Prefeitura de Niterói à Política Nacional Aldir Blanc é um passo importante para impulsionarmos o setor artístico da cidade. Esse último lançamento foca em quem vive a cultura na ponta e espalha a sua diversidade por Niterói. Englobamos diferentes faixas de investimento, do pequeno ao grande porte, respeitando as diferentes manifestações artísticas que compõem a economia criativa local”, explica o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

A chamada pública amplia o investimento na produção cultural de Niterói e contempla áreas como música, teatro, dança, circo, literatura, artes digitais, artesanato, bibliotecas, cultura afro-brasileira, carnaval, feiras culturais e games, entre outras. Ao todo, serão selecionados 48 projetos, distribuídos em diferentes faixas de investimento, de pequeno, médio e grande porte.

“Esse investimento é muito importante para garantir o direito à cultura, porque amplia as condições para que artistas, produtores e agentes culturais desenvolvam seus projetos e para que essa produção chegue à população. O investimento público em cultura também movimenta os territórios, valoriza diferentes linguagens e trajetórias e contribui para manter viva a diversidade cultural de Niterói. A PNAB nos permite dar continuidade e ampliar essa política de fomento na cidade”, destaca a secretária municipal das Culturas, Júlia Pacheco.

O edital também adota políticas afirmativas, com reserva de vagas para pessoas negras, indígenas, mulheres, trans, não-binárias ou travestis e pessoas com deficiência. Podem participar pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos e microempreendedores individuais (MEIs), observadas as condições estabelecidas no edital. As regras, critérios de participação, documentação necessária, faixas de investimento e o formulário de inscrição estão disponíveis no site da Secretaria Municipal das Culturas.