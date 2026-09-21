Niterói: ação teve início após a Polícia Civil receber uma denúncia anônima sobre um possível furto de energia - Reprodução/Internet

Niterói: ação teve início após a Polícia Civil receber uma denúncia anônima sobre um possível furto de energiaReprodução/Internet

Publicado 21/09/2026 12:28





A ação teve início após a Polícia Civil receber uma denúncia anônima sobre um possível furto de energia no local. Por volta das 10h30, os agentes foram até o estabelecimento e foram recebidos pelo proprietário. Segundo os investigadores, o responsável admitiu que havia utilização irregular e parcial de energia elétrica na academia. Para verificar a situação, técnicos da Enel e peritos da Polícia Civil foram acionados. Após a análise, eles confirmaram a adulteração no sistema de medição, caracterizando a fraude.



O proprietário foi conduzido à 79ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Não foi informado se ele permaneceu preso após o registro do caso.



Academia afirma que funcionamento foi normalizado

O proprietário de uma academia foi conduzido à delegacia após o estabelecimento ser flagrado com uma ligação irregular de energia elétrica, conhecida como “gato de luz”, na última quinta-feira (17), em Ititioca, Niterói. O imóvel fica na Rua Alarico de Souza.A ação teve início após a Polícia Civil receber uma denúncia anônima sobre um possível furto de energia no local. Por volta das 10h30, os agentes foram até o estabelecimento e foram recebidos pelo proprietário. Segundo os investigadores, o responsável admitiu que havia utilização irregular e parcial de energia elétrica na academia. Para verificar a situação, técnicos da Enel e peritos da Polícia Civil foram acionados. Após a análise, eles confirmaram a adulteração no sistema de medição, caracterizando a fraude.O proprietário foi conduzido à 79ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Não foi informado se ele permaneceu preso após o registro do caso.

Em uma publicação nas redes sociais, a academia informou que passou por problemas que afetaram temporariamente o funcionamento do estabelecimento, mas afirmou que a situação havia sido resolvida.



“Por motivos de força maior, tivemos problemas que impactaram no funcionamento da academia, mas que já foram resolvidos. Amanhã, dia 18/09, o funcionamento retornará ao normal”, informou a unidade.



A reportagem procurou a empresa, mas não houve manifestação além da nota publicada nas redes sociais. O caso foi encaminhado para a adoção das medidas legais cabíveis.