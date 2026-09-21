Niterói: agentes localizaram dois homens no interior do Túnel Luiz Antônio Pimentel, no sentido CafubáDivulgação/Ascom
O crime aconteceu por volta da meia-noite. Uma equipe do Patrulhamento Preventivo Noturno foi acionada por rádio para prestar apoio à vítima, identificada como Rafael dos Santos Martins. Entre os objetos roubados estava um celular. O rastreamento do aparelho indicou uma possível localização dos envolvidos, dando início às buscas.
Durante as diligências, os agentes localizaram dois homens no interior do Túnel Luiz Antônio Pimentel, no sentido Cafubá. De acordo com o registro, os suspeitos tentaram fugir ao perceber a aproximação da viatura. Um deles conseguiu escapar em direção a uma área de vegetação e abandonou uma bicicleta durante a fuga. O segundo foi alcançado e detido. Ele foi identificado como Matheus Olivetti da Silva dos Santos. Durante a abordagem, os agentes encontraram com o homem um simulacro de arma de fogo com características semelhantes às de uma pistola, além de dois celulares. Um dos aparelhos era da marca Samsung. O outro, um Motorola Moto G55, foi reconhecido pela vítima como sendo o celular levado durante o roubo.
Ocorrência foi registrada na delegacia
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