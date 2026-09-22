Niterói: legado da Copa Supervôlei Feminino se desenvolve em duas frentes integradas - Divulgação/Ascom

Niterói: legado da Copa Supervôlei Feminino se desenvolve em duas frentes integradasDivulgação/Ascom

Publicado 22/09/2026 07:50

Além de grandes disputas em quadra com os principais nomes da modalidade no país, a realização da Copa Supervôlei Feminino em Niterói vai deixar um legado direto para a educação pública e a prática esportiva no município. Começou, nesta segunda-feira (21), o Programa de Capacitação de Treinadores (Nível 1), iniciativa de formação técnica voltada a professores de Educação Física da Rede Municipal de Ensino e a instrutores do CT Niterói Joga em Rede.

O curso presencial e gratuito é promovido pela Federação de Voleibol do Rio de Janeiro (FVR) como uma contrapartida social pela realização da Copa Supervôlei Feminino na cidade, entre quinta-feira (24) e sábado (26). A capacitação ocorre até quarta-feira (23), no CT Niterói Joga em Rede, no bairro do Barreto.

A ação faz parte da diretriz da administração municipal em condicionar a realização de grandes competições esportivas à geração de benefícios permanentes para a cidade. Realizado pela FVR, o curso integra conteúdo teórico e atividades práticas em quadra por meio de uma metodologia ativa. A formação inclui os fundamentos básicos do voleibol até aspectos de preparação física, saúde, técnica, tática e prática de jogo, capacitando os educadores a replicarem o conhecimento diretamente aos alunos do município.

A vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan, ressaltou que a criação de contrapartidas sociais fortalece o desenvolvimento esportivo de longo prazo nas escolas da cidade.

“Nosso objetivo, ao atrair grandes competições para Niterói, é fazer com que a emoção dos jogos se transforme em oportunidade e conhecimento para nossa população. A Copa Supervôlei Feminino é uma conquista para a cidade, mas seu grande valor está no legado que permanece depois do torneio. Essa capacitação para os professores da Rede Municipal e para os profissionais do CT Niterói Joga em Rede garante que o esporte seja trabalhado com ainda mais excelência pedagógica, inspirando nossos jovens, promovendo a inclusão e revelando novos talentos nas nossas escolas”, afirmou a vice-prefeita, Isabel Swan.

A formação se destaca pela excelência do corpo docente reunido pela FVR, composto por profissionais com vasta experiência no cenário esportivo nacional e internacional, incluindo técnicos com passagens por seleções brasileiras. Ministram as aulas Jacques Araújo Netto, Alexandre da Silva Areas, Júlio Kunz Neto, Júlio Pastore, Renata Trevisan, Silvio Junior e Wantuil Cintra Coelho.

O legado da Copa Supervôlei Feminino se desenvolve em duas frentes integradas: enquanto os docentes e instrutores passam pela atualização técnica, os estudantes da Rede Municipal vivenciam clínicas práticas dentro da Arena Niterói. O secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, destacou a continuidade desse modelo de gestão.

“A Prefeitura de Niterói vem trabalhando para que todo evento esportivo sediado no município deixe um legado social concreto. Além da experiência inesquecível de levar nossos estudantes para vivenciarem o esporte dentro da Arena Niterói, estamos investindo na qualificação de quem está na ponta diariamente. Os professores capacitados por esse time de referência internacional levarão novos métodos para as quadras do município, fortalecendo a prática do voleibol de forma duradoura em Niterói”, ressaltou Gallo.

O encerramento da capacitação terá uma solenidade especial de certificação. Nesta quinta-feira (24), os professores participantes receberão os diplomas de conclusão na quadra da Arena Niterói, antes do início da primeira partida oficial da Copa Supervôlei Feminino, entre Flamengo x Fluminense, marcada para 19h. Além das duas equipes cariocas, o torneio terá a participação do Praia Clube, de Uberlândia (MG).