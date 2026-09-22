Niterói: competição foi mais do que uma disputa por resultados; tornou-se encontro entre atletas, famílias, torcedores e apaixonados pelo vôlei de praia - Rafael Andrew/Divulgação

Niterói: competição foi mais do que uma disputa por resultados; tornou-se encontro entre atletas, famílias, torcedores e apaixonados pelo vôlei de praiaRafael Andrew/Divulgação

Publicado 22/09/2026 08:07

Esporte na areia, atletas de diferentes regiões do estado e um dos cartões-postais mais conhecidos de Niterói como cenário. O Esporte é Show 2026 encerrou neste domingo (20), na Praia de Icaraí, dois fins de semana de programação que transformaram esporte e lazer também em instrumentos de promoção turística da cidade.

Realizado nos dias 12, 13, 19 e 20 de setembro, o projeto recebeu, além dos participantes de Niterói, atletas de Miguel Pereira, Nova Friburgo, Campos, Maricá, Petrópolis e Rio de Janeiro. A presença de competidores vindos de diferentes municípios ampliou o alcance do evento para além da cidade-sede e reforçou um dos objetivos do Esporte é Show: utilizar o esporte como indutor de circulação de visitantes e de valorização dos atrativos de Niterói.

Para o secretário municipal de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo, receber atletas de diferentes municípios também reforça a capacidade da cidade de sediar eventos esportivos e utilizar seus espaços públicos como parte dessa experiência.

“Niterói tem uma relação muito forte com o esporte e uma orla que oferece um cenário privilegiado para receber competições e atividades ao ar livre. Quando atletas de diferentes cidades vêm participar de um evento em Icaraí, mostramos também a nossa cidade, nossas paisagens e tudo o que Niterói pode oferecer. O esporte aproxima as pessoas, ocupa os espaços públicos e, ao mesmo tempo, ajuda a movimentar a cidade e a fortalecer o turismo”, afirma Gallo.



Entre os destaques da programação estiveram as disputas de futevôlei, modalidade fortemente associada às praias brasileiras e que levou competição, habilidade e entretenimento para as areias de Icaraí. A programação aproximou atletas e público e contribuiu para movimentar a orla ao longo dos quatro dias de atividades.



O Esporte é Show é realizado pelo Instituto Faça a Sua Parte (FASPAR), em parceria com o Ministério do Turismo, e conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). A proposta do projeto é justamente integrar esporte, ocupação dos espaços públicos, lazer e turismo, utilizando a orla como uma vitrine da cidade para moradores e visitantes.

Esporte que também movimenta o turismo



A participação de atletas de outras cidades deu uma dimensão concreta à proposta turística do evento. Competidores de Miguel Pereira, Nova Friburgo, Campos, Maricá, Petrópolis e Rio de Janeiro se deslocaram até Niterói para participar da programação, trazendo para a cidade também acompanhantes, familiares e integrantes das equipes.



Esse fluxo amplia os efeitos de uma competição para além das arenas esportivas. Durante a permanência na cidade, participantes e acompanhantes podem movimentar segmentos como alimentação, transporte, comércio, hospedagem e serviços, ao mesmo tempo em que têm contato com os atrativos e a paisagem de Niterói.



Para o presidente do FASPAR, Márcio Gaudie, a origem dos participantes demonstra justamente o potencial dessa integração. “Receber atletas de diferentes cidades mostra que o alcance do Esporte é Show ultrapassou Niterói. Quando um competidor sai de Nova Friburgo, Petrópolis, Miguel Pereira, Campos, Maricá ou do Rio para participar de um evento aqui, ele não vem sozinho e não vive apenas a competição. Há uma circulação de pessoas que conhece a cidade, consome, utiliza os serviços e vivencia a nossa orla. É justamente essa conexão entre esporte e turismo que o projeto busca estimular”, destaca Gaudie.