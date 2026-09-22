Niterói: jornalismo do leste fluminense lamenta a perda de Alex Ferraz, profissional respeitado e querido pela classe - Reprodução/Internet

Niterói: jornalismo do leste fluminense lamenta a perda de Alex Ferraz, profissional respeitado e querido pela classeReprodução/Internet

Publicado 22/09/2026 08:45 | Atualizado 22/09/2026 08:58

jornalista e assessor de imprensa com forte atuação no mercado do leste fluminense, Alex Ferraz, faleceu na última sexta-feira (19), aos 50 anos, enquanto se exercitava, caminhando.

Alexandro Ferraz de Souza assinava um site de noticias com seu nome, além de atender diversos clientes nos setores de gastronomia, moda e noivas. Com mais de duas décadas de experiência na comunicação, construiu uma trajetória marcada pela atuação em jornalismo, assessoria de imprensa e comunicação empresarial no Rio de Janeiro. Durante mais de dez anos, trabalhou na Arteiras Comunicação, onde coordenou a comunicação de grandes marcas. Sempre muito querido por todos, Alex deixou a classe jornalística de luto. O velório foi realizado na última segunda-feira (21), na Capela 1 do Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap.

"Quando fui demitida, fiquei desencantada e desanimada com o mercado da comunicação. Ele foi um super amigo desde então, nunca me deixando desistir. Sinto muito pelo Alex, estava sempre com ele no evento de Friburgo, muito educado, gentil. A gente não tem consciência que podemos ir embora a qualquer momento, ou perder uma pessoa assim, nessas horas que precisamos dar valor a cada momento", disse a jornalista Roseane Santos, no grupo Comunicadores RJ. "Estou ainda sem acreditar. Meu parceiro e amigo de anos", comentou Deborah Goi. Já o jornalista Saulo Andrade comentou: "Alex era muito boa gente. Não tenho o hábito de me exercitar e sou 40+. Preocupante. Precisamos ficar de olho", concluiu. "São nesses momentos que vemos como a vida é efêmera", disse a jornalista Roberta de Souza.

"Embaixador do Turismo do RJ, Alex Ferraz foi um profissional dedicado, fez da Comunicação a sua missão de vida, honrando o compromisso com a verdade, a ética e a informação de qualidade", declarou, em nota, a Ascom Divulga Rio.

É necessário acompanhamento de saúde para se exercitar

Um episódio recente envolvendo outro jornalista, Geraldo Rabello, que sofreu um infarto durante atividade física em João Pessoa, reacendeu o alerta sobre os riscos cardiovasculares, especialmente entre pessoas aparentemente saudáveis. Diante do caso, o cardiologista Dr. Valério Vasconcelos, doutor em Cardiologia pelo InCor/USP, trouxe orientações importantes sobre prevenção, sintomas e cuidados durante exercícios.

Segundo o especialista, a prática de atividade física é essencial, mas exige atenção, principalmente para quem possui fatores de risco. “A atividade física é importante e deve ser realizada com regularidade. Inclusive, faz parte de várias orientações médicas para evitar o infarto. No entanto, algumas pessoas, principalmente aquelas com histórico familiar, diabetes, pressão alta ou que fumam, precisam fazer uma avaliação prévia antes de iniciar qualquer exercício. Além disso, o check-up anual é fundamental, especialmente para atletas. Não é adequado praticar atividade física de forma indiscriminada, sem avaliação médica”, explicou ele.