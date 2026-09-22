Um homem de 25 anos foi preso nesta segunda-feira (21) durante uma ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas no Engenho do Mato, em Niterói. A ocorrência aconteceu na Rua Cinquenta e Três e foi encaminhada para a 81ª DP (Itaipu).
Segundo o registro policial, uma equipe do GAT D foi até o endereço após receber uma informação encaminhada pelo Disque Denúncia sobre uma possível ocorrência de tráfico de drogas na região. Ao chegarem ao local, os policiais teriam encontrado um homem em uma situação apontada como possível venda de entorpecentes.
Suspeito tentou fugir
Ainda de acordo com a Polícia Militar, o homem tentou fugir ao perceber a aproximação da equipe. Os agentes realizaram buscas pela região e conseguiram alcançá-lo e detê-lo. Durante a abordagem, foram apreendidos 13 invólucros de maconha, 30 pinos de cocaína e quatro envelopes de um material identificado no registro policial como PAC. O homem, identificado pelas iniciais G.M.M., foi levado junto com os materiais apreendidos para a 81ª DP, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.
Após a análise do caso, o homem permaneceu apreendido. A reportagem tentou contato com a defesa dos envolvidos, mas até o fechamento desta matéria ainda não obteve retorno. O espaço segue sempre aberto ao contraditório.
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