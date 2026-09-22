Niterói: o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil alerta para a possibilidade de rajadas de vento e orienta a população a procurar locais seguros - Divulgação/Ascom

Niterói: o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil alerta para a possibilidade de rajadas de vento e orienta a população a procurar locais segurosDivulgação/Ascom

Publicado 22/09/2026 12:28





O Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil alerta para a possibilidade de rajadas de vento e orienta a população a procurar locais seguros. A recomendação é evitar permanecer embaixo de árvores, coberturas metálicas ou próximo a estruturas que possam se desprender.



Também é necessário manter distância de cabos elétricos, outdoors, andaimes e outros objetos suspensos que possam oferecer risco durante as rajadas.



Orientações para a população

Niterói entrou em estágio de atenção nesta terça-feira (22) devido à previsão de ventos moderados a fortes. Segundo a Defesa Civil municipal, a aproximação de uma frente fria deve manter o tempo instável e aumentar a intensidade dos ventos ao longo do dia.O Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil alerta para a possibilidade de rajadas de vento e orienta a população a procurar locais seguros. A recomendação é evitar permanecer embaixo de árvores, coberturas metálicas ou próximo a estruturas que possam se desprender.Também é necessário manter distância de cabos elétricos, outdoors, andaimes e outros objetos suspensos que possam oferecer risco durante as rajadas.

A Defesa Civil recomenda que atividades esportivas ao ar livre sejam evitadas durante o período de ventos fortes, especialmente no mar. Quem precisar circular pelas vias públicas deve redobrar a atenção e evitar áreas que apresentem risco.



A população também deve acompanhar os informes oficiais da Defesa Civil, que permanece monitorando as condições meteorológicas e pode emitir novos alertas ao longo do dia.



Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193. A Defesa Civil de Niterói atende pelos números 199 e 2620-0199.