Niterói: o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil alerta para a possibilidade de rajadas de vento e orienta a população a procurar locais segurosDivulgação/Ascom
O Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil alerta para a possibilidade de rajadas de vento e orienta a população a procurar locais seguros. A recomendação é evitar permanecer embaixo de árvores, coberturas metálicas ou próximo a estruturas que possam se desprender.
Também é necessário manter distância de cabos elétricos, outdoors, andaimes e outros objetos suspensos que possam oferecer risco durante as rajadas.
Orientações para a população
A população também deve acompanhar os informes oficiais da Defesa Civil, que permanece monitorando as condições meteorológicas e pode emitir novos alertas ao longo do dia.
Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193. A Defesa Civil de Niterói atende pelos números 199 e 2620-0199.
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