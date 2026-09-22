Niterói: equipes da concessionária Arteris atuaram no local para atender a ocorrência e liberar a pista - Reprodução/Internet

Niterói: equipes da concessionária Arteris atuaram no local para atender a ocorrência e liberar a pistaReprodução/Internet

Publicado 22/09/2026 12:38





O primeiro acidente envolveu uma motocicleta, pouco antes do início da Avenida do Contorno, próximo à divisa entre os dois municípios. Duas faixas da rodovia precisaram ser interditadas para o atendimento da ocorrência, causando filas e lentidão no trecho. Equipes da concessionária atuaram no local para atender a ocorrência e liberar a pista.



Segundo acidente envolveu dois carros

A manhã desta terça-feira (22) começou com dois acidentes na BR-101 , na região da Avenida do Contorno, entre Niterói e São Gonçalo. As ocorrências provocaram pontos de retenção no sentido Rio e mobilizaram equipes da Arteris Fluminense.O primeiro acidente envolveu uma motocicleta, pouco antes do início da Avenida do Contorno, próximo à divisa entre os dois municípios. Duas faixas da rodovia precisaram ser interditadas para o atendimento da ocorrência, causando filas e lentidão no trecho. Equipes da concessionária atuaram no local para atender a ocorrência e liberar a pista.

Mais à frente, também na BR-101, um segundo acidente envolveu dois carros na lateral da rodovia. Apesar da presença das equipes da Arteris Fluminense, a ocorrência não provocava impactos significativos no trânsito. Até o momento, não havia informações sobre feridos em nenhum dos dois acidentes. Às 7h30, a Arteris informou que o sentido Rio apresentava lentidão desde os acessos até o Mocanguê, com tempo estimado de travessia de 19 minutos. No sentido Niterói, o fluxo era considerado normal, com travessia estimada em 13 minutos.