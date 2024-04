Na ação, os policiais apreenderam mais de 3 mil trouxas de maconha - Divulgação / PMERJ

Publicado 28/04/2024 11:05 | Atualizado 28/04/2024 12:06

Rio - Agentes do 10º BPM (Barra do Piraí) prenderam, na manhã deste domingo (28), um motorista de aplicativo com 3,15 mil trouxas de maconha, em Barra do Piraí, no Sul Fluminense.

Segundo a Polícia Militar, o homem é morador de Niterói, na Região Metropolitana, e estava fazendo o transporte da droga entre os munícipios.

O motorista, que não teve a identidade revelada, foi levado para a 94ª DP (Piraí), onde ficará à disposição da Justiça.