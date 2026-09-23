Equipes da Comlurb removem árvores que caíram em Botafogo - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Equipes da Comlurb removem árvores que caíram em BotafogoReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 23/09/2026 06:31

Uma chuva forte a moderada atinge a capital do Rio de Janeiro desde a madrugada desta quarta-feira (23). Às 5h50, a Defesa Civil Municipal chegou a emitir um alerta para os cariocas devido à previsão do tempo. Segundo o Alerta Rio, entre 2h45 e 3h, houve registro de precipitação forte na estação Guaratiba (7,4mm).

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No mesmo período, houve registro de chuva moderada nas estações Jacarepaguá/Cidade de Deus (1,6mm) e Campo Grande (1,6mm). Entre a madrugada e a manhã, choveu o acumulado de 32mm na estação da Barra da Tijuca/Barrinha, 31,4mm na Grota Funda e 24,2mm no Alto da Boa Vista e na Rocinha.



O volume de chuva já causa transtornos para o carioca. Equipes da Prefeitura foram acionadas para escoar um bolsão d'água, na Estrada da Posse, altura da Rua Juvenal Murtinho, no sentido Estrada do Mendanha, e outro na Estrada da Barra da Tijuca, na altura do Hotel Serramar, no sentido Alto da Boa Vista.



A previsão do tempo para esta quarta é de céu nublado a encoberto. As temperaturas caem, com mínima de 16°C e máxima de 23°C. O Inmet também registrou vento moderado entre 4h e 5h na estação Marambaia (43,9 km/h).

Apesar da chuva, não há ocorrências de grandes impactos na cidade. Os transportes públicos também funcionam normalmente.

Ocorrências na cidade:

Bolsões d'água

Encerradas (4)

1. Estrada da Posse, sentido Campo Grande, altura da Rua Doutor Juvenal Murtinho (Campo Grande)

2. Estrada do Campinho, sentido Campo Grande, altura da Rua Frei Timótheo (Paciência)

3. Rua Teixeira Campos, altura da Rua Augusto Brandão (Santíssimo)

4. Estrada da Pedra, altura do Clube Campestre (Santa Cruz)



Abertas (5)

1. Estrada da Barra da Tijuca, sentido Itanhangá, altura do Marina Barra Clube (Itanhangá)

2. Rua Abrahão Jabour, altura do Riocentro (Camorim)

3. Rua Batista da Costa, altura da Avenida Borges de Medeiros (Lagoa)

4. Rua Pinheiro Machado, sentido Túnel Santa Bárbara, altura da Rua Coelho Neto (Laranjeiras)

5. Rua Jardim Botânico, altura do Parque Lage (Jardim Botânico)



Lâmina d'água

Encerradas (3)

1. Rua Pinheiro Machado, sentido Túnel Santa Bárbara, altura da Rua Coelho Neto (Laranjeiras)

2. Rua Vinícius de Moraes, altura da Avenida Epitácio Pessoa (Ipanema)

3. Avenida Ayrton Senna, ambos os sentidos, altura do Uptown (Jacarepaguá)



Queda de árvore



Encerradas (2)

1. Avenida Brasil, sentido Santa Cruz, altura da Estrada do Mendanha (Campo Grande)

2. Rua Quatis (Tauá – Ilha do Governador)



Abertas (1)

1. Rua Ministro Raul Fernandes, altura da Rua Barão de Lucena (Botafogo)



Cinco maiores acumulados de chuva (entre 0h00 e 11h00 – 23/9):



1. 78,8mm — Alto da Boa Vista

2. 71,2mm — Rocinha

3. 68,8mm — Grota Funda

4. 56,6mm — Jardim Botânico

5. 53,6mm —Tijuca



Cinco maiores registros de rajadas de vento (entre 0h00 e 11h40 – 23/9):



1. 51,8 km/h (moderado) — Marambaia (entre 5h00 e 6h00 – Fonte: Inmet)

2. 49,7 km/h (moderado) — Marambaia (entre 6h00 e 7h00 – Fonte: Inmet)

3. 48,6 km/h (moderado) — Marambaia (entre 7h00 e 8h00 – Fonte: Inmet)

4. 48,2 km/h (moderado) — Forte de Copacabana (entre 7h00 e 8h00 – Fonte: Inmet)

5. 46,3 km/h (moderado) — Base Aérea de Santa Cruz (às 6h21 – Fonte: Redemet)

Aviso de ressaca

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para a orla do Rio de Janeiro. O aviso é válido das 6h desta quarta-feira (23) até às 3h de sexta-feira (25). As ondas podem atingir alturas entre 2,5 a 3 metros.



Para a segurança de todos, o Centro de Operações Rio (COR) reforçou algumas orientações:



– Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca.

– Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.

– Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes.

Chuva em outras regiões do estado

Também chove forte na Região Metropolitana, Baixada Fluminense e Região dos Lagos. Em São Gonçalo, Niterói e Maricá, há registros de acumulados de água durante toda a noite e início da manhã. Choveu muito forte também em Cabo Frio e Araruama.

O Inea publicou um alerta para possível elevação dos rios em São João de Meriti, Duque de Caxias e Magé. Às 5h55, o nível do Rio da Aldeia, em São Gonçalo, ficou acima do normal na localidade de Ipiíba.

O Governo do Rio informou que a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros acompanham por 24 horas as condições metereológicas em todo estado e mantém atenção para municípios do interior. De acordo com as últimas atualizações do Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ), há risco moderado de deslizamento de terra para os seguintes municípios do interior: São José do Vale do Rio Preto, Teresópolis, Bom Jardim, Trajano de Moraes, Natividade, Varre-Sai e Porciúncula.



Também há risco moderado de alagamentos e inundações para todas as regiões do estado.

Recomendações

Em caso de ventos fortes em casa:

- Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.

Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;

- Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;

- Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;

- Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;

- Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.



Na rua:

- Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;

- Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;

- Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

- Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;

- Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.



Em caso de chuva intensa:

– Em caso de alagamento, não force a travessia de carro, a pé ou de bicicleta. Há riscos como correnteza, objetos cortantes, buracos e/ou doenças;

– Não fique na beira de córregos e rios;

– Redobre a atenção ao dirigir. Mantenha os faróis acesos;

– Permaneça em local seguro. Evite áreas com alagamentos.