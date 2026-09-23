Equipes da Comlurb removem árvores que caíram em BotafogoReginaldo Pimenta/Agência O Dia
1. Estrada da Posse, sentido Campo Grande, altura da Rua Doutor Juvenal Murtinho (Campo Grande)
2. Estrada do Campinho, sentido Campo Grande, altura da Rua Frei Timótheo (Paciência)
3. Rua Teixeira Campos, altura da Rua Augusto Brandão (Santíssimo)
4. Estrada da Pedra, altura do Clube Campestre (Santa Cruz)
Abertas (5)
1. Estrada da Barra da Tijuca, sentido Itanhangá, altura do Marina Barra Clube (Itanhangá)
2. Rua Abrahão Jabour, altura do Riocentro (Camorim)
3. Rua Batista da Costa, altura da Avenida Borges de Medeiros (Lagoa)
4. Rua Pinheiro Machado, sentido Túnel Santa Bárbara, altura da Rua Coelho Neto (Laranjeiras)
5. Rua Jardim Botânico, altura do Parque Lage (Jardim Botânico)
Lâmina d'água
1. Rua Pinheiro Machado, sentido Túnel Santa Bárbara, altura da Rua Coelho Neto (Laranjeiras)
2. Rua Vinícius de Moraes, altura da Avenida Epitácio Pessoa (Ipanema)
3. Avenida Ayrton Senna, ambos os sentidos, altura do Uptown (Jacarepaguá)
Queda de árvore
1. Avenida Brasil, sentido Santa Cruz, altura da Estrada do Mendanha (Campo Grande)
2. Rua Quatis (Tauá – Ilha do Governador)
Abertas (1)
1. Rua Ministro Raul Fernandes, altura da Rua Barão de Lucena (Botafogo)
Cinco maiores acumulados de chuva (entre 0h00 e 11h00 – 23/9):
1. 78,8mm — Alto da Boa Vista
2. 71,2mm — Rocinha
3. 68,8mm — Grota Funda
4. 56,6mm — Jardim Botânico
5. 53,6mm —Tijuca
Cinco maiores registros de rajadas de vento (entre 0h00 e 11h40 – 23/9):
1. 51,8 km/h (moderado) — Marambaia (entre 5h00 e 6h00 – Fonte: Inmet)
2. 49,7 km/h (moderado) — Marambaia (entre 6h00 e 7h00 – Fonte: Inmet)
3. 48,6 km/h (moderado) — Marambaia (entre 7h00 e 8h00 – Fonte: Inmet)
4. 48,2 km/h (moderado) — Forte de Copacabana (entre 7h00 e 8h00 – Fonte: Inmet)
5. 46,3 km/h (moderado) — Base Aérea de Santa Cruz (às 6h21 – Fonte: Redemet)
Aviso de ressaca
– Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.
– Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes.
Chuva em outras regiões do estado
Também há risco moderado de alagamentos e inundações para todas as regiões do estado.
Recomendações
- Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.
Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;
- Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;
- Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;
- Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;
- Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.
- Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;
- Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;
- Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;
- Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;
- Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.
– Em caso de alagamento, não force a travessia de carro, a pé ou de bicicleta. Há riscos como correnteza, objetos cortantes, buracos e/ou doenças;
– Não fique na beira de córregos e rios;
– Redobre a atenção ao dirigir. Mantenha os faróis acesos;
– Permaneça em local seguro. Evite áreas com alagamentos.
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