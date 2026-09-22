Paulinho Maluco atuava na venda de drogas na comunidade Parque Roseiral - Divulgação PCRJ

Paulinho Maluco atuava na venda de drogas na comunidade Parque RoseiralDivulgação PCRJ

Publicado 22/09/2026 15:37





A ação contou com agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme). Segundo os policiais, Paulo Vitor atuava na venda de drogas na comunidade Parque Roseiral. O suspeito estava escondido na casa de parentes, em uma comunidade do município, e não ofereceu resistência durante a abordagem.



De acordo com a Polícia Civil, ele recebeu uma condenação superior a nove anos de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Paulo Vitor já havia sido preso em flagrante em 2020, também no Parque Roseiral, quando, segundo a corporação, estava com uma grande quantidade de drogas destinadas à venda e acompanhado de outros traficantes.



Após a prisão, o homem será encaminhado ao sistema penitenciário, onde passará pelos procedimentos legais e ficará à disposição da Justiça para cumprir a pena determinada. Um homem foi preso, na manhã desta terça-feira (22), em Belford Roxo , na Baixada Fluminense, por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O homem, identificado como Paulo Vitor Oliveira da Silva, o "Paulinho Maluco", teria vínculo com o Comando Vermelho.A ação contou com agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme). Segundo os policiais, Paulo Vitor atuava na venda de drogas na comunidade Parque Roseiral. O suspeito estava escondido na casa de parentes, em uma comunidade do município, e não ofereceu resistência durante a abordagem.De acordo com a Polícia Civil, ele recebeu uma condenação superior a nove anos de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Paulo Vitor já havia sido preso em flagrante em 2020, também no Parque Roseiral, quando, segundo a corporação, estava com uma grande quantidade de drogas destinadas à venda e acompanhado de outros traficantes.Após a prisão, o homem será encaminhado ao sistema penitenciário, onde passará pelos procedimentos legais e ficará à disposição da Justiça para cumprir a pena determinada.

Estrutura e hierarquia do Comando Vermelho



Investigações da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro apontam que o Comando Vermelho possui uma estrutura organizada, com divisão de funções, regras internas e diferentes níveis de comando. As apurações mostram que essa cadeia hierárquica continua funcionando mesmo quando integrantes da cúpula estão presos. O grupo, classificado como terrorista pelos Estados Unidos em maio, possui normas muito bem estabelecidas, como revela o segundo capítulo da série especial Rio em disputa.

Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, é apontado pela Polícia Civil como presidente da facção. No Rio de Janeiro, o Ministério Público cita Edgar Alves de Andrade, o Doca, como uma das principais lideranças, seguido por Pedro Paulo Guedes, o Pedro Bala. Também são destacados Carlos da Costa Neves, o Gadernal; Washington César Braga da Silva, o Grandão ou Síndico da Penha; e Juan Breno Malta Ramos, o BMW.



A estrutura da organização inclui gerentes, soldados, seguranças, vapores, olheiros e radinhos, que atuam na administração do tráfico, na segurança, na venda de entorpecentes e no monitoramento de áreas.



De acordo com o especialista José Ricardo Bandeira, o Comando Vermelho possui uma estrutura mais centralizada, enquanto o Terceiro Comando Puro opera de forma mais descentralizada.



A reportagem de O Dia não localizou a defesa de Paulo Vitor. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral