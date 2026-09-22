Acidente na Avenida das Américas impactou o trânsito na Barra da Tijuca - Divulgação/COR-Rio

Acidente na Avenida das Américas impactou o trânsito na Barra da TijucaDivulgação/COR-Rio

Publicado 22/09/2026 15:44

Em um intervalo de duas horas, equipes do Corpo de Bombeiros atenderam três acidentes de trânsito que impactaram o tráfego na Barra da Tijuca , Zona Sudoeste do Rio, no início da tarde desta terça-feira (22). O primeiro foi uma colisão envolvendo três carros, por volta das 12h40, na Avenida das Américas, na altura do BRT Novo Leblon, sentido Zona Sul. Uma mulher, condutora de um dos veículos envolvidos, ficou levemente ferida, mas recusou atendimento. O trânsito ficou intenso desde o BRT Riomar.

O segundo acidente aconteceu por volta das 13h28, na Avenida Salvador Allende, no sentido Recreio dos Bandeirantes, próximo ao condomínio Ilha Pura. Na ocasião, um homem teve ferimentos leves e deixou o local por conta própria.



O terceiro acionamento ocorreu sete minutos depois, também na Avenida das Américas, na altura do número 13.300. Um motociclista colidiu contra uma árvore. Antes da chegada das equipes dos bombeiros, o condutor deixou o local.



Devido às ocorrências, os motoristas encontraram trânsito mais intenso nas vias, que são importantes para o deslocamento pela Barra da Tijuca. Equipes da CET-Rio e da Polícia Militar também estiveram nos locais dos acidentes.

Acidentes pela manhã

Esses não foram os únicos acidentes registrados na região nesta terça-feira. De acordo com o Centro de Operações Rio, uma faixa da pista central da Avenida Salvador Allende ficou ocupada devido a um acidente envolvendo dois carros, na altura do BRT Ilha Pura, no sentido Transolímpica. A calha do BRT chegou a ficar interditada no trecho.



Mais cedo, outro acidente, também na Zona Sudoeste, impactou o trânsito e o transporte público. A Transportes Flores informou que, devido ao intenso engarrafamento na Linha Amarela, provocado por um acidente na altura da Freguesia, os ônibus da linha 410T (Barra da Tijuca x São João) estavam operando com intervalos irregulares.

Rio Rotativo na Barra



Em agosto, a Prefeitura do Rio ampliou a operação do Rio Rotativo Digital para São Conrado, na Zona Sul; Barra da Tijuca, Zona Sudoeste; e Tijuca, Zona Norte. O sistema já havia sido expandido para a orla da Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon. Nesta nova etapa, passa a funcionar em cerca de 1,2 vagas.

Em São Conrado, a operação ocorre na orla. Já na Barra da Tijuca acontece entre a Praia dos Amores e a Praça do Ó, enquanto na Tijuca fica no entorno da Praça Afonso Pena. A implantação também conta com a instalação de sinalização específica para orientar os motoristas e identificar as vagas atendidas pelo sistema.



Integrado ao aplicativo Jaé, o Rio Rotativo Digital substitui os antigos talões de papel por um sistema totalmente digital. O novo modelo permite o pagamento pelo celular, a fiscalização eletrônica e o monitoramento em tempo real da ocupação das vagas, oferecendo mais praticidade aos motoristas, ampliando a transparência na utilização do espaço público e favorecendo a rotatividade de veículos em áreas de maior demanda.



O funcionamento permanece o mesmo adotado desde o início do projeto. Ao estacionar em uma vaga sinalizada, o motorista deve acessar o aplicativo Jaé, selecionar a opção Rio Rotativo, confirmar o endereço identificado automaticamente pelo GPS, informar a placa do veículo e escolher o período de permanência. O pagamento pode ser feito por Pix ou cartão de crédito diretamente pelo aplicativo.



A tarifa é de R$ 2 para até duas horas de estacionamento, com possibilidade de renovação até o limite máximo de seis horas, conforme as regras do sistema. Após esse período, o veículo estará sujeito às normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.