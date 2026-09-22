Vans oficiais já transportaram um milhão de visitantes neste anoCarlos Elias Junior / Agência O Dia

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Fred Vidal
Visitantes que desejam conhecer o Cristo Redentor terão uma nova opção de embarque para chegar ao monumento. A concessionária Paineiras Corcovado começa a operar, nesta quarta-feira (23), um novo ponto de saída de vans oficiais na Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, 245, no Centro. As vendas para o novo serviço foram iniciadas no dia 16 de setembro.
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O novo ponto funcionará das 7h às 16h e amplia as opções de embarque para o Alto do Corcovado. Atualmente, as vans oficiais também partem do Centro de Visitantes Paineiras, do Largo do Machado e da Praça do Lido, em Copacabana.
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Ana Neves, diretora de operações do Paineiras Corcovado - Carlos Elias Junior / Agência O Dia
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Cristo Redentor é cartão postal do Rio de Janeiro - Carlos Elias Junior / Agência O Dia
Vista no alto do Corcovado - Carlos Elias Junior / Agência O Dia
Cristo Redentor é um dos destinos favoritos dos turistas - Carlos Elias Junior / Agência O Dia
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Cristo Redentor é um dos destinos favoritos dos turistas - Carlos Elias Junior / Agência O Dia
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Vans oficiais já transportaram um milhão de visitantes neste ano - Carlos Elias Junior / Agência O Dia
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Vans oficiais já transportaram um milhão de visitantes neste ano - Carlos Elias Junior / Agência O Dia
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A nova rota até o Cristo Redentor inclui uma parada no Centro de Visitantes Paineiras, na Estrada das Paineiras, em meio à Floresta da Tijuca. No local, os visitantes podem conhecer a exposição fixa e interativa "Floresta Protetora", que apresenta a história e a biodiversidade do Parque Nacional da Tijuca por meio de maquetes, projeções interativas e simulações de ecossistemas.

O espaço também conta com área gastronômica e a Loja Paineiras, que oferece produtos relacionados à visita. Segundo a concessionária, a inclusão da parada permite que o trajeto até o monumento seja também uma oportunidade para conhecer a área natural que cerca o Corcovado.

A novidade ocorre em um ano de recorde de visitação. De acordo com a Paineiras Corcovado, as vans oficiais transportaram 1 milhão de visitantes nos primeiros oito meses de 2026.

Durante a instalação de novas escadas rolantes no Corcovado, o acesso ao platô do monumento permanece sendo feito pela escadaria de pedra. O percurso até o segundo piso do Alto Corcovado não foi alterado e continua com acesso pelos elevadores.

Para pessoas com mobilidade reduzida, estão disponíveis, a partir do segundo piso, carros e cadeiras escaladoras no CAV-ICMBio. Os equipamentos percorrem os 80 degraus restantes até o platô. Os carros são destinados exclusivamente a cadeiras de rodas padrão, não funcionam em caso de chuva ou piso molhado e o transporte precisa ser acompanhado por outra pessoa.

Além da Catedral Metropolitana, os visitantes podem embarcar nas vans oficiais no Centro de Visitantes Paineiras, com funcionamento das 7h30 às 17h; no Largo do Machado, das 8h às 16h; e na Praça do Lido, em Copacabana, das 7h às 16h.

Os ingressos e demais informações sobre horários e acesso podem ser consultados no site oficial da Paineiras Corcovado.