Vans oficiais já transportaram um milhão de visitantes neste ano - Carlos Elias Junior / Agência O Dia

Vans oficiais já transportaram um milhão de visitantes neste anoCarlos Elias Junior / Agência O Dia

Publicado 22/09/2026 13:39

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A nova rota até o Cristo Redentor inclui uma parada no Centro de Visitantes Paineiras, na Estrada das Paineiras, em meio à Floresta da Tijuca. No local, os visitantes podem conhecer a exposição fixa e interativa "Floresta Protetora", que apresenta a história e a biodiversidade do Parque Nacional da Tijuca por meio de maquetes, projeções interativas e simulações de ecossistemas.O espaço também conta com área gastronômica e a Loja Paineiras, que oferece produtos relacionados à visita. Segundo a concessionária, a inclusão da parada permite que o trajeto até o monumento seja também uma oportunidade para conhecer a área natural que cerca o Corcovado.A novidade ocorre em um ano de recorde de visitação. De acordo com a Paineiras Corcovado, as vans oficiais transportaram 1 milhão de visitantes nos primeiros oito meses de 2026.Durante a instalação de novas escadas rolantes no Corcovado, o acesso ao platô do monumento permanece sendo feito pela escadaria de pedra. O percurso até o segundo piso do Alto Corcovado não foi alterado e continua com acesso pelos elevadores.Para pessoas com mobilidade reduzida, estão disponíveis, a partir do segundo piso, carros e cadeiras escaladoras no CAV-ICMBio. Os equipamentos percorrem os 80 degraus restantes até o platô. Os carros são destinados exclusivamente a cadeiras de rodas padrão, não funcionam em caso de chuva ou piso molhado e o transporte precisa ser acompanhado por outra pessoa.Além da Catedral Metropolitana, os visitantes podem embarcar nas vans oficiais no Centro de Visitantes Paineiras, com funcionamento das 7h30 às 17h; no Largo do Machado, das 8h às 16h; e na Praça do Lido, em Copacabana, das 7h às 16h.Os ingressos e demais informações sobre horários e acesso podem ser consultados no site oficial da Paineiras Corcovado.