Caso é investigado pela 53ª DP (Mesquita) - Reprodução

Caso é investigado pela 53ª DP (Mesquita)Reprodução

Publicado 22/09/2026 11:20

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a morte de um menino, de 3 anos, ocorrida nesta segunda-feira (21), em Mesquita, na Baixada Fluminense . Segundo informações preliminares, a criança teria sido atropelada por uma moto.

O caso aconteceu no bairro Coreia. A vítima chegou a ser socorrida e levada para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu.

Nas redes sociais, um internauta pediu mais atenção a motociclistas que andam pelo bairro. "Muitas crianças brincam na Rua Antônio Rodrigues. Eles passam numa velocidade acima de 60 km/h. Sabemos que a justiça vem de Deus, mas a criança ainda estava no começo da vida. Pedimos a todos motoqueiros: lembrem, vocês têm filhos ou filha e neto ou neta. Tenham mais compreensão", escreveu.

A partir do pedido de remoção do corpo feito por uma unidade de saúde à 53ª DP (Mesquita), os agentes começaram a investigação sobre a morte da criança.

"Vamos buscar as informações para apurar os fatos", destacou o delegado Sandro Caldeira.

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O atropelamento aconteceu, na altura da Praça Niterói, em frente ao Baródromo, próximo ao estádio do Maracanã, onde ocorreu uma partida entre Flamengo e Botafogo. Imagem de uma câmera de segurança flagrou o momento em que a criança atravessou a rua e a moto a atingiu. Ela precisou ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

No dia 19 de agosto, uma menina de 11 anos foi atropelada na calçada por uma moto em alta velocidade, quando saía da aula de dança na Rua Uberaba, no Grajaú, também na Zona Norte do Rio. A vítima sofreu apenas alguns cortes e ficou com hematomas na lateral do corpo. Devido à pancada, a criança teve uma pequena lesão no pulmão.

Em junho, Theo Fernandes Motta, de 9 anos, morreu depois de ser atropelado por um ônibus , na Avenida Itararé, no Complexo do Alemão, ainda na Zona Norte do Rio. O menino estava em uma bicicleta elétrica conduzida pelo avô no momento em que ocorreu o acidente.

O menino sofreu ferimentos graves, foi socorrido por populares e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde. O avô da criança também ficou ferido e recebeu atendimento médico.