Quase 81% dos imóveis já passaram pela inspeção obrigatória - Divulgação / Agenersa

Quase 81% dos imóveis já passaram pela inspeção obrigatóriaDivulgação / Agenersa

Publicado 09/07/2026 10:09

Rio - O prazo para a realização da Inspeção Periódica do Gás (IPG) encanado em imóveis residenciais e comerciais, conhecida como "vistoria do gás", foi prorrogado até o dia 23 de setembro deste ano. A decisão, comunicada nesta quarta-feira (8), é da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio (Agenersa).

A prorrogação ocorreu para permitir que a Naturgy intensifique a busca ativa pelos imóveis que ainda não realizaram a inspeção obrigatória, especialmente aqueles que se encontram fechados ou pertencem a consumidores de baixa renda. A IPG deve ser feita a cada cinco anos, a partir da data de início do fornecimento de gás.



Atualmente, quase 81% dos imóveis já passaram pela vistoria. O percentual representa um avanço em relação aos anos anteriores e reflete as medidas adotadas após a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado em 6 de março de 2023 entre o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Agenersa.