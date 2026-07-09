Quase 81% dos imóveis já passaram pela inspeção obrigatóriaDivulgação / Agenersa
Atualmente, quase 81% dos imóveis já passaram pela vistoria. O percentual representa um avanço em relação aos anos anteriores e reflete as medidas adotadas após a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado em 6 de março de 2023 entre o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Agenersa.
Com a prorrogação, a concessionária deverá reforçar as ações para localizar os imóveis que ainda não realizaram a inspeção, identificando situações como unidades fechadas e consumidores em condição de vulnerabilidade, para que possam regularizar sua situação dentro do novo prazo.
A Agenersa informou que acompanha o cumprimento das obrigações previstas na instrução normativa decorrente do TAC, com foco na conclusão das inspeções nos imóveis habitados e na segurança das instalações de gás canalizado em todo o Estado. A lista completa das empresas autorizadas a realizar o serviço está disponível no site da concessionária.
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