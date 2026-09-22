Sede da DEAM de Campo GrandeDivulgação/Polícia Civil
O homem possui um histórico de violência doméstica contra a vítima e já havia sido alvo de diversos registros de ocorrência relacionados a agressões e ameaças praticadas dentro de casa. Entre os casos estão o retorno do suspeito à casa da vítima, a retirada de mecanismos de fiscalização e a continuidade de comportamentos agressivos e intimidatórios.
A ação integra a Operação Mulher Segura, iniciativa voltada ao enfrentamento da violência de gênero em todo o estado. A operação reúne esforços das forças de segurança para prevenir, investigar e reprimir crimes praticados contra mulheres.
As atividades são coordenadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) e contam com a participação da Polícia Civil, por meio do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), além da Polícia Militar.
Segundo a corporação, as ações desenvolvidas ao longo do segundo semestre deste ano têm como foco o cumprimento de mandados judiciais, o atendimento às vítimas e o combate a agressores reincidentes. O objetivo é ampliar a proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade e garantir o cumprimento das medidas determinadas pelo Poder Judiciário.
Ainda conforme a Polícia Civil, mais de 600 pessoas já foram presos pelas forças de segurança desde o início da operação em 2026. Os presos são investigados por diferentes crimes relacionados à violência doméstica e familiar, incluindo ameaças, lesões corporais, perseguição e descumprimento de medidas protetivas.
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