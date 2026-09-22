Sede da DEAM de Campo Grande - Divulgação/Polícia Civil

Sede da DEAM de Campo GrandeDivulgação/Polícia Civil

Publicado 22/09/2026 17:11

A Polícia Civil prendeu , nesta segunda-feira (21), um homem por ameaçar a própria mãe em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Segundo a corporação, ele também teria descumprido as medidas protetivas concedidas pela Justiça em favor da mulher. A identificação do suspeito não foi divulgada.





O homem possui um histórico de violência doméstica contra a vítima e já havia sido alvo de diversos registros de ocorrência relacionados a agressões e ameaças praticadas dentro de casa. Entre os casos estão o retorno do suspeito à casa da vítima, a retirada de mecanismos de fiscalização e a continuidade de comportamentos agressivos e intimidatórios. LEIA MAIS: Vereador Jorge Canella é preso em flagrante em operação da PF O homem possui um histórico de violência doméstica contra a vítima e já havia sido alvo de diversos registros de ocorrência relacionados a agressões e ameaças praticadas dentro de casa. Entre os casos estão o retorno do suspeito à casa da vítima, a retirada de mecanismos de fiscalização e a continuidade de comportamentos agressivos e intimidatórios.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Atendimento a Mulher (Deam) de Campo Grande, onde o caso foi registrado. Após os procedimentos de praxe, o homem continuou preso.



A ação integra a Operação Mulher Segura, iniciativa voltada ao enfrentamento da violência de gênero em todo o estado. A operação reúne esforços das forças de segurança para prevenir, investigar e reprimir crimes praticados contra mulheres.



As atividades são coordenadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) e contam com a participação da Polícia Civil, por meio do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), além da Polícia Militar.



Segundo a corporação, as ações desenvolvidas ao longo do segundo semestre deste ano têm como foco o cumprimento de mandados judiciais, o atendimento às vítimas e o combate a agressores reincidentes. O objetivo é ampliar a proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade e garantir o cumprimento das medidas determinadas pelo Poder Judiciário.



Ainda conforme a Polícia Civil, mais de 600 pessoas já foram presos pelas forças de segurança desde o início da operação em 2026. Os presos são investigados por diferentes crimes relacionados à violência doméstica e familiar, incluindo ameaças, lesões corporais, perseguição e descumprimento de medidas protetivas.

Violência contra a mulher

Um homem foi preso, na última quarta-feira (16), suspeito de invadir a casa da ex-companheira, agredi-la com uma pedra e atacar o filho dela, de 9 anos, em Guapimirim, na Baixada Fluminense. A prisão foi realizada por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim), com apoio da Guarda Municipal.

De acordo com as investigações, o suspeito, que não terá seu nome divulgado para preservar as vítimas, não aceitava o fim do relacionamento e foi até a casa da ex-companheira pela manhã. Segundo a Polícia Civil, ele teria forçado a entrada no imóvel, apesar das tentativas da mulher de impedi-lo.

A Polícia Civil reforçou que denúncias de violência doméstica podem ser feitas de forma anônima e que a rápida comunicação às autoridades é fundamental para proteger vítimas e impedir a escalada das agressões.



