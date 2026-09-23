Pai advogado confrontou investigado sobre convite para a filha de 12 anosReprodução / Redes Sociais
No dia 8 de setembro, a Vara da Infância e da Juventude determinou medidas cautelares contra o policial. Entre elas, está a proibição de que ele se aproxime da adolescente a menos de 300 metros ou mantenha qualquer tipo de contato com ela. Segundo o advogado, que não terá o nome divulgado para preservar a adolescente envolvida, a filha está com medo de voltar às aulas de futevôlei e ficou bastante abalada com a situação.
Ao DIA, o advogado contou que, na sexta-feira (18), acompanhou quatro mulheres à delegacia para registrar denúncias de importunação sexual contra o policial. Segundo ele, as vítimas não se conhecem, mas relataram um modo de abordagem semelhante. "Ele mandava mensagens com fotos e vídeos se masturbando e apagava logo em seguida", afirmou.
Na segunda-feira (21), outras cinco mulheres, dentre elas, menores de idade, também registraram boletins de ocorrência contra o policial. Segundo o advogado, duas afirmaram ter sido estupradas pelo agente. O primeiro caso teria ocorrido há três anos, enquanto o mais recente, cerca de três meses atrás.
Busca por Justiça
Em suas redes sociais, ele também falou sobre o impacto do caso na família. "Eu estou sem dormir desde agosto, quando descobrimos. Desde então, eu durmo no máximo três horas por noite. Se você também foi vítima desse caso, me procure", afirmou.
Ainda segundo o advogado, ele recebeu pelo menos 35 mensagens de pessoas que relatam ter passado por situações semelhantes envolvendo o policial. De acordo com o profissional, porém, nem todas procuraram a polícia até o momento.
Pai advogado confronta policial penal investigado após denúncias de estupro e assédio: 'Tu chamou a minha filha'— Jornal O Dia (@jornalodia) September 23, 2026
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Polícia Penal abriu sindicância
"No âmbito criminal, a investigação está a cargo da Polícia Civil. A Seppen reforça que não compactua com quaisquer desvios de conduta e cometimento de crimes praticados por seus servidores", informou a pasta.
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