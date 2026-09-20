Prisão foi realizada por policiais civis da 24ª DP (Piedade) - Reprodução / Google Street View

Prisão foi realizada por policiais civis da 24ª DP (Piedade)Reprodução / Google Street View

Publicado 20/09/2026 13:41

Um homem, investigado por estuprar a própria sobrinha, de 10 anos, foi preso neste sábado (19) por policiais civis da 24ª DP (Piedade), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense . A criança está grávida. A prisão aconteceu menos de 48 horas após o caso chegar ao conhecimento da Polícia Civil.

A família procurou a delegacia na madrugada de sexta-feira (18), após perceber mudanças no comportamento da menina e episodios frequentes de enjoo. Durante uma conversa com a mãe, a criança revelou que sofria abusos praticados pelo tio.

Segundo as investigações, a violência sexual teria ocorrido diversas vezes em uma residência frequentada pela vítima. A menina também relatou aos policiais que era ameaçada de morte para não revelar os crimes.

A criança foi encaminhada para atendimento especializado e submetida a exame pericial, que confirmou a gravidez. A partir dos relatos e dos demais elementos reunidos na investigação, a Polícia Civil instaurou um inquérito e representou pela prisão temporária do suspeito.

Após a expedição do mandado, agentes da 24ª DP realizaram um trabalho de inteligência para localizar o homem. Ele foi encontrado em uma comunidade de São João de Meriti, apontada pela polícia como área de domínio do Comando Vermelho.

Os policiais entraram na região e efetuaram a prisão sem confrontos. Contra o suspeito, foi cumprido um mandado de prisão temporária pelo crime de estupro de vulnerável.

A reportagem de O DIA tenta localizar a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação.

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