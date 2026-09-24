Cerimônia aconteceu na casa da baluarte Tia Surica (E) - Divulgação

Cerimônia aconteceu na casa da baluarte Tia Surica (E)Divulgação

Publicado 24/09/2026 10:54

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro concedeu, nesta quarta-feira (23), a Medalha de Reconhecimento Chiquinha Gonzaga à Tia Surica, da Portela . A honraria é destinada a mulheres que se destacam em causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais. Aos 85 anos, a matriarca da escola de samba e cantora tem uma trajetória marcada pela dedicação à azul e branca e à preservação do samba.

Cerimônia aconteceu na casa de Tia Surica, local conhecido pelos mais íntimos como Cafofo da Tia Surica Divulgação



“Receber essa medalha é uma alegria muito grande. A Portela e o samba fazem parte da minha vida desde menina. Divido essa homenagem com as mulheres que vieram antes de mim, que cantaram, cuidaram das nossas escolas e abriram caminho para tanta gente. É uma história que a gente precisa continuar contando”, afirma Tia Surica. “Receber essa medalha é uma alegria muito grande. A Portela e o samba fazem parte da minha vida desde menina. Divido essa homenagem com as mulheres que vieram antes de mim, que cantaram, cuidaram das nossas escolas e abriram caminho para tanta gente. É uma história que a gente precisa continuar contando”, afirma Tia Surica.

Iranette Ferreira Barcellos, conhecida como Tia Surica, nasceu em Madureira, em 17 de novembro de 1940. Ela começou a desfilar pela Portela aos quatro anos de idade, acompanhada da família. Em 1966, participou do desfile que garantiu o título à Portela, dando voz ao samba-enredo "Memórias de um Sargento de Milícias", de Paulinho da Viola. A partir de 1980, passou a fazer parte da Velha Guarda da Portela, participando de apresentações e gravações ao lado do grupo.



Segundo o presidente da Portela, Júnior Escafura, a homenagem celebra uma trajetória que se confunde com a própria história cultural do Rio.



“Tia Surica ajudou a construir a Portela que o mundo conhece. Ver essa trajetória reconhecida é motivo de orgulho para cada portelense e reforça a importância de valorizar as mulheres que sustentam a história do samba”, diz.

A cerimônia aconteceu na casa de Tia Surica, conhecida como "Cafofo da Tia Surica", espaço de referência para a cultura carioca. O local já recebeu grandes nomes da música brasileira, como Teresa Cristina, Marisa Monte, Zeca Pagodinho e Clara Nunes, amiga íntima de Tia Surica.

Cerimônia aconteceu na casa de Tia Surica, local conhecido pelos mais íntimos como Cafofo da Tia Surica Divulgação



Mais do que receber artistas consagrados, o Cafofo se tornou um espaço de convivência, música e celebração do samba, onde encontros e rodas ajudaram a revelar e fortalecer talentos. A entrega da Medalha Chiquinha Gonzaga na própria casa de Tia Surica deu um significado especial à cerimônia, realizada no espaço que acompanha parte da trajetória da artista e da história do samba carioca.



O evento contou com roda de samba e apresentação da bateria da Portela. Criada em 1999, a Medalha de Reconhecimento Chiquinha Gonzaga leva o nome da compositora e maestrina brasileira, considerada uma referência do pioneirismo feminino na música. A honraria reconhece a contribuição de mulheres para a sociedade e a cultura.

Mais do que receber artistas consagrados, o Cafofo se tornou um espaço de convivência, música e celebração do samba, onde encontros e rodas ajudaram a revelar e fortalecer talentos. A entrega da Medalha Chiquinha Gonzaga na própria casa de Tia Surica deu um significado especial à cerimônia, realizada no espaço que acompanha parte da trajetória da artista e da história do samba carioca.O evento contou com roda de samba e apresentação da bateria da Portela. Criada em 1999, a Medalha de Reconhecimento Chiquinha Gonzaga leva o nome da compositora e maestrina brasileira, considerada uma referência do pioneirismo feminino na música. A honraria reconhece a contribuição de mulheres para a sociedade e a cultura.