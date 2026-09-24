Vídeo: Prédio desaba no Morro do Cantagalo, na Zona Sul

Um prédio de cinco andares desabou na subida do Morro Cantagalo-Pavão/Pavãozinho, entre Copacabana e Ipanema, na Zona Sul, na noite desta quarta-feira (23). Apesar do susto, não houve vítimas.





Imagens que circulam nas redes sociais mostram momentos de desespero e correria entre moradores da comunidade em meio ao desabamento. De acordo com testemunhas, a edificação estava desocupada. LEIA MAIS: Ressaca atinge litoral do Rio com ondas de até 3 metros Imagens que circulam nas redes sociais mostram momentos de desespero e correria entre moradores da comunidade em meio ao desabamento. De acordo com testemunhas, a edificação estava desocupada.

Vídeo mostra desabamento de prédio na subida do Morro Cantagalo-Pavão/Pavãozinho, na Zona Sul, na noite desta quarta-feira (23). Apesar do susto, não houve vítimas.



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Equipes retiram escombros da área de prédio que desabou no Morro do Cantagalo, Zona Sul



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Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do Quartel de Copacabana (17º GBM) realizaram uma varredura no local para verificar a possibilidade de vítimas. Por medida de segurança, imóveis nas imediações foram preventivamente evacuados e a Defesa Civil Municipal foi acionada para avaliar as condições das edificações.



Equipes especializadas do Grupamento de Busca e Resgate com Cães (GBResc), com três binômios, e do Grupo de Operações Especiais (GOEsp) do CBMERJ também atuaram nas buscas, que não identificaram vítimas.



Em nota, a prefeitura do Rio informou que o prédio, localizado na Estrada do Cantagalo, havia sido vistoriado e interditado no início do mês de setembro, em função do risco iminente de desabamento. A Secretaria Municipal de Conservação já havia realizado o trabalho de escoramento e iniciado a demolição do imóvel.



"Em nova vistoria realizada nesta madrugada (24) pela Defesa Civil, sete imóveis foram interditados preventivamente por conta da proximidade com os escombros até que a remoção do entulho seja feita pela Secretaria Municipal de Conservação. A Light foi acionada para remoção das ligações clandestinas do prédio", ressaltou em comunicado.

O prefeito Eduardo Cavaliere afirmou, nas redes sociais, que o município enfrenta um período de chuvas intensas e reforçou o alerta para o risco de desabamentos. Ele também pediu que moradores denunciem construções irregulares que possam oferecer perigo.

"Esse prédio já vinha em processo de demolição. Infelizmente, a gente já vem avisando ao longo das últimas semanas sobre o acumulado de chuva. O que a gente sempre chama atenção de moradores de todos os lugares que têm risco de acidente, é que essas construções ilegais que vão se acumulando, ganhando pavimento e se verticalizando, colocam em risco a vida das pessoas que vivem aqui, é muito importante denunciar imediatamente", explicou.



Cavaliere frisou que só não houve vítimas devido a denúncia da população.

"A própria população denunciou, a Defesa Civil veio e interditou imediatamente. Hoje, graças a Deus, apesar do desabamento, não houve nenhuma vítima. Tem um prédio aqui bem ao lado que vai ser liberado pela Defesa civil porque não tem nenhum risco. Especialmente durante esse período de chuva, em que temos um acumulado do mês mais chuvoso da história, a gente fica cada vez mais sensível a desabamentos, por isso é importante ligar e denunciar" reforçou.



Ao DIA, o presidente da Associação de Moradores, Sávio Firmino, de 30 anos, contou que o acidente aconteceu pouco antes da 00h. Segundo ele, os moradores do entorno que tiveram as residências interditadas estão recebendo apoio da associação e da Prefeitura.



"A gente fez um trabalho aqui com os moradores, que estão recebendo todo o aparato da associação e da prefeitura. Três apartamentos aqui ao lado foram interditados pela Defesa Civil nesta madrugada, porque as estruturas estavam muito próximas dos escombros. Além desses três apartamentos, mais duas casas da comunidade, que foram afetadas, também estão interditadas. Os moradores não estão dormindo nessas residências", relatou.



Sávio reforçou que a instituição recebeu a denúncia sobre o risco de desabamento e repassou a situação à Defesa Civil.



"Os moradores fizeram essa denúncia e a associação intermediou com a subprefeitura, que rapidamente acionou a Defesa Civil. A equipe veio, interditou, fez o laudo e, depois, a Secretaria de Conservação começou a demolir. Mas, devido às chuvas fortes dos últimos dias, o solo não resistiu e acabou desabando. Graças a Deus, o prédio estava vazio, porque já estava em alerta. Os próprios moradores do prédio não estavam dormindo ali, com medo, com receio, porque isso poderia acontecer a qualquer momento", frisou.

Tempo

A quarta-feira (23) registrou chuvas em diversas regiões do estado ao longo do dia. A cidade vive um período de tempo instável desde o início do mês.

Segundo o Alerta Rio, nesta quinta-feira (24), devido ao transporte de umidade do oceano em direção ao continente, a previsão é de céu nublado a encoberto com chuvisco/chuva fraca isolada a qualquer momento. Os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) e as temperaturas estarão estáveis, com mínima prevista de 15°C e a máxima, de 22°C.

Na sexta-feira (25), por conta da atuação de áreas de instabilidade, a previsão na cidade do Rio é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuva fraca a moderada isolada no período da noite. Os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h).



Entre o sábado (26) e o domingo (27), a nebulosidade permanecerá variada em função de ventos úmidos do oceano, entretanto, sem previsão de chuva. Os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) e as temperaturas em elevação.



Na segunda-feira (28), o tempo será influenciado pela entrada de ventos úmidos do oceano. O céu estará parcialmente nublado a nublado e há previsão de chuva fraca isolada no período da noite. Os ventos estarão moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) na região costeira da cidade.

Há ainda um aviso de ressaca da Marinha em aberto desde às 18h desta quarta-feira (23), com previsão de duração até às 03h de sexta-feira (25), ondas de 2,5 a 3,0 metros de altura podem atingir a orla do município.





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