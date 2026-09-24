Moto foi apreendida durante a ação da PM em Vila Isabel - Divulgação / Pmerj

Moto foi apreendida durante a ação da PM em Vila IsabelDivulgação / Pmerj

Publicado 24/09/2026 08:42





De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento pela Rua Visconde de Santa Isabel quando flagraram quatro criminosos, divididos em duas motocicletas, praticando o assalto. Com a aproximação dos policiais, os suspeitos efetuaram disparos contra a equipe, dando início a um confronto.



Em meio ao tiroteio, o ferido acabou contido pelos agentes, que recuperaram a moto. já os três comparsas conseguiram escapar do local. Uma tentativa de roubo de uma motocicleta terminou com um assaltante baleado na noite desta quarta-feira (23), em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. O suspeito foi atingido durante um confronto com policiais do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom), que o prenderam em flagrante e recuperaram o veículo roubado.De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento pela Rua Visconde de Santa Isabel quando flagraram quatro criminosos, divididos em duas motocicletas, praticando o assalto. Com a aproximação dos policiais, os suspeitos efetuaram disparos contra a equipe, dando início a um confronto.Em meio ao tiroteio, o ferido acabou contido pelos agentes, que recuperaram a moto. já os três comparsas conseguiram escapar do local.





O homem baleado recebeu atendimento no Hospital Federal do Andaraí. Após ser liberado, ele foi encaminhado para a 20ª DP (Vila Isabel), onde o caso ficou registrado.



Segundo a PM, o suspeito possui antecedentes criminais por receptação e foi preso em flagrante. A corporação não informou a identidade do homem nem detalhes sobre o estado de saúde dele após o atendimento médico.



A ocorrência teve participação de policiais do Recom, unidade especializada da PM que atua em operações de patrulhamento e controle de distúrbios na cidade. As circunstâncias do confronto e a participação dos demais envolvidos serão investigadas pela Polícia Civil. LEIA MAIS: Traficantes anunciam venda de drogas em cartazes de mercado na Baixada O homem baleado recebeu atendimento no Hospital Federal do Andaraí. Após ser liberado, ele foi encaminhado para a 20ª DP (Vila Isabel), onde o caso ficou registrado.Segundo a PM, o suspeito possui antecedentes criminais por receptação e foi preso em flagrante. A corporação não informou a identidade do homem nem detalhes sobre o estado de saúde dele após o atendimento médico.A ocorrência teve participação de policiais do Recom, unidade especializada da PM que atua em operações de patrulhamento e controle de distúrbios na cidade. As circunstâncias do confronto e a participação dos demais envolvidos serão investigadas pela Polícia Civil.

Tentativas de assalto no bairro

Em março, um policial militar reagiu a uma abordagem criminosa no Boulevard 28 de Setembro, próximo ao Hospital Universitário Pedro Ernesto. Dois homens em uma motocicleta tentaram assaltar o agente, que estava em seu carro particular, e houve troca de tiros. Os suspeitos conseguiram fugir e não houve registro de feridos.

No dia seguinte, também no Boulevard 28 de Setembro, um homem morreu baleado durante uma tentativa de assalto. Segundo informações divulgadas na ocasião, ele estava em uma moto acompanhado de outro suspeito e teria apontado uma pistola para o motorista de uma caminhonete. Ao perceber a aproximação de agentes da Operação Segurança Presente Grajaú/Vila Isabel, o homem teria se voltado para os policiais com a arma em punho e foi atingido. O outro envolvido fugiu.

Em janeiro, a Polícia Militar havia iniciado a Operação Impacto na Grande Tijuca, com atuação também em Vila Isabel, para reforçar o policiamento e combater principalmente roubos de veículos e roubos de rua. A ação contou com policiais do Recom, além de outras unidades especializadas.

No caso desta quarta-feira (23), os demais envolvidos na tentativa de roubo ainda não foram localizados. A ocorrência foi registrada na 20ª DP (Vila Isabel), que deverá investigar a participação dos suspeitos e as circunstâncias do confronto.