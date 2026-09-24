Policiais encontraram cartazes anunciando venda de drogas na Bacia do Éden - Reprodução

Policiais encontraram cartazes anunciando venda de drogas na Bacia do ÉdenReprodução

Publicado 24/09/2026 08:27

Uma ação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF) localizou um ponto na comunidade Bacia do Éden, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense , onde traficantes usavam cartazes iguais aos de supermercados com divulgação de ofertas para anunciar a venda de drogas. No material, era possível conferir nomes, preços e valores - por grama - dos entorpecentes. A investida ocorreu na terça-feira e terminou com um preso em flagrante.

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Durante as buscas na região, dominada pelo Comando Vermelho (CV), os agentes encontraram anúncios de Ice, por R$ 74,99 a grama; PAC, por R$ 19,99; Flor (que pode se referir a maconha), por R$ 9,99; e Colômbia Gold (também maconha), por R$ 11,99. Os entorpecentes foram apreendidos.

As equipes ainda localizaram muros pintados com referências à maconha e à bandeira da Turquia. Segundo a tradição bíblica, o Rio Eufrates - que nasce no país europeu - é um dos rios que irrigava o Jardim do Éden.

De acordo com a Polícia Civil, o homem preso atuava como "olheiro" do tráfico, sendo responsável pelo monitoramento da movimentação das forças policiais e pelo alerta aos demais integrantes da facção.

Com ele, foi apreendido um rádio comunicador. O equipamento era usado para comunicação interna e para monitoramento da atividade policial.



Operação contra milícia

As investigações identificaram que o grupo paramilitar atua sob o comando de Evandro Costa de Souza, conhecido como Monstrão e Vando. Segundo apurações, o miliciano usa força armada para sustentar a influência na região, cobrando, ameaçando e intimidando os moradores e comerciantes.

Entre os investigados estão Rodrigo Lino de Lima, conhecido como RD, e Carlos Donato Ximenes Melo, o Papel. As investigações revelaram que imóveis relacionados aos suspeitos estariam sendo utilizados para guarda, esconderijo e armazenamento de armas empregadas nas atividades da milícia.

Policiais encontraram seteiras na casa de Rodrigo. De acordo com a corporação, as aberturas nas paredes eram usadas para disparar armas de dentro do imóvel sem expor os criminosos, reforçando a opressão e o controle armado contra moradores e comerciantes da região.

Três pessoas foram presas em flagrante durante a operação. Um homem por porte ilegal de arma de fogo, outro com um material de cobrança da milícia e uma mulher por constituição de milícia privada. Ela, que é companheira de Rodrigo, estava na residência adaptada para confrontos.