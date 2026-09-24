A proposta dos editais é aproximar a produção científica dos desafios enfrentados pela populaçãoErnesto Carrico
Do total de recursos, R$ 19 milhões serão destinados a projetos relacionados à obesidade e outros R$ 19 milhões para pesquisas voltadas ao envelhecimento saudável. A proposta é apoiar estudos que resultem em soluções aplicáveis à saúde pública e ao cotidiano da população.
Na área da obesidade, os editais contemplam pesquisas voltadas à prevenção, atenção primária, diagnóstico precoce e tratamento da doença. Entre os temas previstos estão obesidade infantil e na adolescência, desenvolvimento de medicamentos, uso de inteligência artificial em exames, biomarcadores, além de fatores psicológicos, emocionais e ambientais associados ao ganho de peso. Os estudos também poderão contribuir para estratégias de prevenção de doenças crônicas relacionadas à obesidade, como diabetes e hipertensão.
Já os editais voltados ao envelhecimento saudável buscam incentivar pesquisas sobre manutenção da autonomia funcional da população idosa e prevenção de incapacidades. As linhas de investigação incluem assistência domiciliar, apoio a cuidadores, organização dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), tecnologias assistivas e inclusão digital para idosos.
A iniciativa é direcionada a pesquisadores vinculados aos programas Cientista do Nosso Estado (CNE) e Jovem Cientista do Nosso Estado (JCNE), da Faperj, além de bolsistas de produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Segundo o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, a proposta é aproximar a produção científica das necessidades da população.
"A ideia é que a ciência produzida no Rio de Janeiro saia dos laboratórios e chegue às unidades de saúde e à casa das pessoas. Obesidade e envelhecimento são desafios que afetam milhares de famílias fluminenses e pressionam a rede pública e privada." afirmou.
Os editais também incentivam a participação de profissionais de áreas como tecnologia, engenharia, ciência de dados e inteligência artificial aplicada à saúde, ampliando a integração entre diferentes campos do conhecimento.
As inscrições para os projetos serão realizadas de forma online e permanecem abertas até 12 de outubro, seguindo os critérios estabelecidos em cada chamada pública.
Durante o evento, também foi assinada uma carta-compromisso com diretrizes para a política estadual de ciência, tecnologia e inovação. O documento prevê o fortalecimento da integração entre pesquisadores, setor produtivo, poder público e sociedade civil, com foco na ampliação dos investimentos em pesquisa e inovação no estado.
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