A proposta dos editais é aproximar a produção científica dos desafios enfrentados pela população - Ernesto Carrico

A proposta dos editais é aproximar a produção científica dos desafios enfrentados pela populaçãoErnesto Carrico

Publicado 24/09/2026 15:02 | Atualizado 24/09/2026 15:02

O Governo do Estado do Rio de Janeiro lançou, nesta quinta-feira (24), quatro editais da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) que somam R$ 38 milhões para financiar pesquisas nas áreas de obesidade e envelhecimento saudável. O anúncio foi feito durante cerimônia realizada no Palácio Guanabara.