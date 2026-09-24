Acidente causou intenso congestionamento - Reprodução / Redes Sociais

Acidente causou intenso congestionamentoReprodução / Redes Sociais

Publicado 24/09/2026 11:41 | Atualizado 24/09/2026 19:21

Um homem morreu após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro, na manhã desta quinta-feira (24), no Viaduto Engenheiro Noronha, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. A vítima chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu por volta das 7h20. Militares foram acionados e prestaram atendimento ao motociclista, que apresentava lesões graves.

De acordo com a direção do hospital, o homem chegou à unidade de saúde em parada cardiorrespiratória e, apesar das tentativas de reanimação, morreu.

A direção do Hospital Municipal Souza Aguiar informa que o paciente chegou à unidade em parada cardiorrespiratória e, apesar de todos os esforços da equipe médica, infelizmente não resistiu e faleceu.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 2º BPM (Botafogo) também atuaram na ocorrência. Os agentes registraram o caso na 9ª DP (Catete).

Devido ao atendimento, o viaduto precisou ser interditado no sentido Botafogo. O tráfego do Túnel Santa Bárbara foi desviado para a Rua das Laranjeiras. O trânsito ficou congestionado, causando reflexos na Avenida Trinta e Um de Março, no Viaduto São Pedro-São Paulo e na Rua Benedito Hipólito.

O acesso à Rua da América, a partir da Praça Santo Cristo, também foi bloqueado durante a ocorrência. O Centro de Operações Rio (COR) informou que a liberação do viaduto aconteceu por volta das 8h55.

Questionada via e-mail às 8h46 e às 10h32, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.

Na manhã desta quinta-feira (24), também ocorreu um acidente na Ponte Rio-Niterói. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas por volta das 10h30, na altura do pórtico 17, no sentido Rio. A corporação registrou uma vítima leve.

Por causa da colisão, a travessia para a capital chegou a marcar 48 minutos. Duas faixas ficaram interditadas.

Ferido na Via Dutra

Na tarde desta quarta-feira (23), uma colisão entre um caminhão-reboque, uma moto e um carro deixou pelo menos uma pessoa ferida na Rodovia Presidente Dutra , a Via Dutra (BR-116), na altura de Belford Roxo, na Baixada Fluminense;

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu em frente à Chatuba Materiais de Construção, por volta das 14h50. A via chegou a ficar interditada no sentido São Paulo. O caminhão envolvido transportava dois automóveis.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Nova Iguaçu foi acionado para a ocorrência. No local, um homem já havia sido socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde por equipes da concessionária Ecovias, responsável pela administração da via.

A pista estava escorregadia no momento da colisão devido à chuva.