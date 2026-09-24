Contra o suspeito havia um mandado de prisão preventiva em aberto - Reprodução/Polícia Civil

Contra o suspeito havia um mandado de prisão preventiva em abertoReprodução/Polícia Civil

Publicado 24/09/2026 17:40





Uanderson morreu ainda no local.



Dias depois, em 23 de junho, a unidade confirmou a morte encefálica do jovem. A família autorizou a doação dos órgãos, que foram captados pela Central Estadual de Transplantes da Secretaria de Estado de Saúde. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu, e o sepultamento ocorreu em Suruí.



Segundo a investigação, Vágner teria participação nas mortes de Uanderson Braga Simas e Juliano Rezende Lima. Os dois foram atacados a tiros no dia 21 de junho, na Rua Coronel Alarico J. do Amaral. Na ocasião, eles estavam dentro de um Chevrolet Cruze.Uanderson morreu ainda no local. Juliano, de 29 anos, foi atingido por um disparo na cabeça e socorrido pelo Samu para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. O estado de saúde era considerado gravíssimo.Dias depois, em 23 de junho, a unidade confirmou a morte encefálica do jovem. A família autorizou a doação dos órgãos, que foram captados pela Central Estadual de Transplantes da Secretaria de Estado de Saúde. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu, e o sepultamento ocorreu em Suruí.

Investigação

De acordo com a DHBF, Vágner foi localizado nesta quinta-feira no próprio distrito de Suruí após diligências de campo, levantamento de informações de inteligência e cruzamento de dados. A prisão preventiva foi cumprida no local.



A Polícia Civil ainda mantém sob sigilo informações sobre a motivação e a dinâmica do ataque. Segundo a corporação, a medida tem o objetivo de preservar o andamento das investigações até que os demais envolvidos sejam identificados e presos. O caso continua sendo investigado pela DHBF.



Após os procedimentos legais, Vágner será encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça.



A reportagem de O DIA tenta o contato da defesa de Vágner Junior Vicente. O espaço segue aberto para manifestações.

Outra prisão por homicídio

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 8h06 para atender a um incêndio em uma residência na Rua Maria Joaquina, número 339. A ocorrência terminou às 9h19. Por volta das 10h30, o cadáver seguiu para o Instituto Médico-Legal (IML) do Centro.

A prisão ocorreu após agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) cumprirem um mandado de prisão temporária expedido pelo Plantão Judiciário.