Segundo a investigação, Vágner teria participação nas mortes de Uanderson Braga Simas e Juliano Rezende Lima. Os dois foram atacados a tiros no dia 21 de junho, na Rua Coronel Alarico J. do Amaral. Na ocasião, eles estavam dentro de um Chevrolet Cruze.
Dias depois, em 23 de junho, a unidade confirmou a morte encefálica do jovem. A família autorizou a doação dos órgãos, que foram captados pela Central Estadual de Transplantes da Secretaria de Estado de Saúde. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu, e o sepultamento ocorreu em Suruí.
Investigação
De acordo com a DHBF, Vágner foi localizado nesta quinta-feira no próprio distrito de Suruí após diligências de campo, levantamento de informações de inteligência e cruzamento de dados. A prisão preventiva foi cumprida no local.
A Polícia Civil ainda mantém sob sigilo informações sobre a motivação e a dinâmica do ataque. Segundo a corporação, a medida tem o objetivo de preservar o andamento das investigações até que os demais envolvidos sejam identificados e presos. O caso continua sendo investigado pela DHBF.
Após os procedimentos legais, Vágner será encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça.
A reportagem de O DIA tenta o contato da defesa de Vágner Junior Vicente. O espaço segue aberto para manifestações.
O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 8h06 para atender a um incêndio em uma residência na Rua Maria Joaquina, número 339. A ocorrência terminou às 9h19. Por volta das 10h30, o cadáver seguiu para o Instituto Médico-Legal (IML) do Centro.
A prisão ocorreu após agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) cumprirem um mandado de prisão temporária expedido pelo Plantão Judiciário.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.