Diego Barbosa Guerra Mattos, de 34 anos, foi preso por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital - Divulgação PCRJ

Diego Barbosa Guerra Mattos, de 34 anos, foi preso por agentes da Delegacia de Homicídios da CapitalDivulgação PCRJ

Publicado 24/09/2026 15:43





O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 8h06 para atender a um incêndio em uma residência na Rua Maria Joaquina, número 339. A ocorrência terminou às 9h19. Por volta das 10h30, o cadáver seguiu para o Instituto Médico-Legal (IML) do Centro.



A prisão ocorreu após agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) cumprirem um mandado de prisão temporária expedido pelo Plantão Judiciário.

Diego Barbosa Guerra Mattos, de 34 anos , acabou preso nesta quinta-feira (24) sob suspeita de matar a própria esposa e provocar um incêndio na casa onde o casal morava, na Pavuna, Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Civil, a suspeita é de que o fogo tenha sido provocado para ocultar vestígios do crime. Elaine Ferreira Ourique Mattos, de 46 anos, morreu na manhã de quarta-feira (23), e o corpo acabou localizado parcialmente carbonizado no imóvel.O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 8h06 para atender a um incêndio em uma residência na Rua Maria Joaquina, número 339. A ocorrência terminou às 9h19. Por volta das 10h30, o cadáver seguiu para o Instituto Médico-Legal (IML) do Centro.A prisão ocorreu após agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) cumprirem um mandado de prisão temporária expedido pelo Plantão Judiciário.

Indícios encontrados no imóvel



De acordo com a Polícia Civil, as primeiras diligências afastaram, em princípio, a possibilidade de um incêndio acidental. A perícia encontrou múltiplas lesões na cabeça e no rosto da vítima, além de um projétil de arma de fogo deformado no piso da cozinha. Também havia sinais de queima concentrados no sofá onde Elaine estava e objetos fora do lugar na residência.



Ainda segundo a corporação, a versão apresentada por Diego apresentou contradições diante dos demais elementos reunidos na investigação. Entre os pontos analisados está uma transferência de R$ 3,4 mil, feita por Pix na manhã do crime, da conta do salão de beleza administrado pela vítima para a conta pessoal do suspeito.



O celular de Elaine, necessário, segundo uma testemunha responsável pela administração financeira do estabelecimento, para autorizar as operações bancárias, estava no carro utilizado pelo suspeito.



Depoimentos também apontaram um comportamento ciumento e controlador atribuído ao investigado, com supostas restrições ao contato da vítima com familiares e possível monitoramento de seus deslocamentos.



Diogo foi encaminhado a delegacia responsável e ficará a disposição da justiça.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa de Diego. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral