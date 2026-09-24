Diego Barbosa Guerra Mattos, de 34 anos, foi preso por agentes da Delegacia de Homicídios da CapitalDivulgação PCRJ
O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 8h06 para atender a um incêndio em uma residência na Rua Maria Joaquina, número 339. A ocorrência terminou às 9h19. Por volta das 10h30, o cadáver seguiu para o Instituto Médico-Legal (IML) do Centro.
A prisão ocorreu após agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) cumprirem um mandado de prisão temporária expedido pelo Plantão Judiciário.
Indícios encontrados no imóvel
Ainda segundo a corporação, a versão apresentada por Diego apresentou contradições diante dos demais elementos reunidos na investigação. Entre os pontos analisados está uma transferência de R$ 3,4 mil, feita por Pix na manhã do crime, da conta do salão de beleza administrado pela vítima para a conta pessoal do suspeito.
O celular de Elaine, necessário, segundo uma testemunha responsável pela administração financeira do estabelecimento, para autorizar as operações bancárias, estava no carro utilizado pelo suspeito.
Depoimentos também apontaram um comportamento ciumento e controlador atribuído ao investigado, com supostas restrições ao contato da vítima com familiares e possível monitoramento de seus deslocamentos.
Diogo foi encaminhado a delegacia responsável e ficará a disposição da justiça.
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