Ao acionar o botão, o cidadão pode transmitir sua posição exata - Reprodução/Viu Tecnologia

Ao acionar o botão, o cidadão pode transmitir sua posição exataReprodução/Viu Tecnologia

Publicado 24/09/2026 18:44

Moradores dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro passaram a contar com uma nova ferramenta para acionamento de emergências. A funcionalidade, disponível no aplicativo da VIU Tecnologia, permite que usuários compartilhem vídeos ao vivo e a localização em tempo real diretamente com o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) , responsável por coordenar o atendimento de diversas forças de segurança e emergência.