Ao acionar o botão, o cidadão pode transmitir sua posição exataReprodução/Viu Tecnologia
A proposta é agilizar a análise das ocorrências e auxiliar no envio das equipes mais adequadas para cada situação. Ao acionar o botão de emergência, o cidadão pode transmitir imagens do local e informar sua posição exata, fornecendo mais detalhes para as centrais responsáveis pelo atendimento.
Segundo a empresa, o recurso busca reduzir etapas do processo tradicional de comunicação com os serviços de emergência, permitindo que as equipes tenham acesso a informações mais completas desde os primeiros momentos do chamado.
De acordo com Jason Sprenger, fundador da VIU, a iniciativa foi desenvolvida para tornar o atendimento mais rápido e eficiente.
"Quando uma pessoa enfrenta uma situação de emergência, cada segundo faz diferença. Nosso objetivo foi simplificar esse processo e permitir que as equipes recebam informações mais completas desde o primeiro contato, incluindo localização e imagens em tempo real. Isso ajuda tanto quem precisa de ajuda quanto quem está responsável por prestar esse atendimento.", afirmou.
Além de auxiliar a população em situações de risco, a tecnologia também pretende otimizar a gestão dos recursos de segurança e emergência. Com mais informações disponíveis logo no início da ocorrência, as centrais podem avaliar a gravidade de cada caso e direcionar viaturas e equipes de forma mais precisa.
Outro objetivo é reduzir os impactos de trotes e chamados improcedentes, um dos principais desafios enfrentados pelos serviços de emergência. A expectativa é que o acesso a imagens e dados em tempo real contribua para uma triagem mais eficiente das ocorrências.
O aplicativo VIU foi criado em 2021 e, após um período de testes, passou a ser disponibilizado gratuitamente aos usuários. Inicialmente voltada para dispositivos Android, a plataforma foi inspirada em modelos internacionais de monitoramento e segurança. Depois de instalar a plataforma, o usuário deve cadastrar o número do celular e informar o código de confirmação enviado por SMS.
Com o cadastro concluído, já é possível acessar o mapa de ocorrências de todo o Estado do Rio, que reúne alertas sobre situações que afetam a rotina da população.
Embora tenha surgido com foco em situações de violência urbana, a ferramenta pode ser utilizada em diferentes tipos de emergência, como assaltos, arrastões, acidentes de trânsito, incêndios e outras ocorrências que exijam atendimento rápido.
Além do botão de emergência, a plataforma permite transmissões ao vivo com garantia de anonimato e também recebe informações enviadas por WhatsApp. Segundo a empresa, os relatos passam por checagem antes de serem divulgados, com o objetivo de evitar a circulação de informações falsas.
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