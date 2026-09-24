Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso - Divulgação

Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o casoDivulgação

Publicado 24/09/2026 19:15 | Atualizado 24/09/2026 19:39





Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionados por volta das 23h20 após moradores relatarem tiros e a presença de um veículo abandonado com as portas abertas. No local, os agentes encontraram duas vítimas dentro de um Volkswagen Taos branco, um homem no banco dianteiro e outro no traseiro, ambos com diversas perfurações causadas por disparos de arma de fogo. Cápsulas de projéteis disparados também foram recolhidas nas proximidades.



O local fica próximo às comunidades do Sossego e do Cacareco, área sob controle da facção Terceiro Comando Puro (TCP). Durante a peritagem realizada no veículo, foi localizada uma pistola calibre 9 milímetros sob o banco traseiro.



A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) recebeu o acionamento por volta das 23h50 e assumiu os procedimentos de investigação e perícia. Até o momento, não há informações sobre a identidade das vítimas, a motivação ou a autoria do crime. A Polícia Civil investiga um duplo homicídio ocorrido na noite desta quarta-feira (23), no bairro Pantanal, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Dois homens, ainda não identificados, ambos com idade aparente de 25 anos, morreram dentro de um carro na Rua João Raimundo.Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionados por volta das 23h20 após moradores relatarem tiros e a presença de um veículo abandonado com as portas abertas. No local, os agentes encontraram duas vítimas dentro de um Volkswagen Taos branco, um homem no banco dianteiro e outro no traseiro, ambos com diversas perfurações causadas por disparos de arma de fogo. Cápsulas de projéteis disparados também foram recolhidas nas proximidades.O local fica próximo às comunidades do Sossego e do Cacareco, área sob controle da facção Terceiro Comando Puro (TCP). Durante a peritagem realizada no veículo, foi localizada uma pistola calibre 9 milímetros sob o banco traseiro.A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) recebeu o acionamento por volta das 23h50 e assumiu os procedimentos de investigação e perícia. Até o momento, não há informações sobre a identidade das vítimas, a motivação ou a autoria do crime.

Outro caso

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, nesta quinta-feira (24), Vágner Junior Vicente. Ele é apontado como um dos responsáveis por um duplo homicídio ocorrido em junho, no distrito de Suruí, em Magé, na Baixada Fluminense.

Segundo a investigação, Vágner teria participação nas mortes de Uanderson Braga Simas e Juliano Rezende Lima. Os dois foram atacados a tiros no dia 21 de junho, na Rua Coronel Alarico J. do Amaral. Na ocasião, eles estavam dentro de um Chevrolet Cruze.

Uanderson morreu ainda no local. Juliano, de 29 anos, foi atingido por um disparo na cabeça e socorrido pelo Samu para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. O estado de saúde era considerado gravíssimo.



Dias depois, em 23 de junho, a unidade confirmou a morte encefálica do jovem. A família autorizou a doação dos órgãos, que foram captados pela Central Estadual de Transplantes da Secretaria de Estado de Saúde. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu, e o sepultamento ocorreu em Suruí.

A reportagem de O DIA tenta localizar a defesa de Vágner Junior Vicente. O espaço segue aberto para manifestação.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral