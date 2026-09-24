Defesa Civil e equipe de conservação trabalham na área do prédio que desabou na noite de quarta-feira (23), no Cantagalo - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Defesa Civil e equipe de conservação trabalham na área do prédio que desabou na noite de quarta-feira (23), no CantagaloCarlos Elias Junior/ Agência O Dia

Publicado 24/09/2026 16:57 | Atualizado 24/09/2026 17:13

Moradores do Morro do Cantagalo, na Zona Sul, viveram momentos de tensão durante o desabamento de um prédio de cinco andares na madrugada desta quinta-feira (24). A estrutura já havia sido interditada pela Defesa Civil no início de setembro por risco de desabamento. Apesar do impacto da queda, ninguém ficou ferido.

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A moradora Analice Maria Moraes estava nas proximidades quando percebeu que havia algo errado. Segundo ela, inicialmente, o barulho fez com que pensasse que se tratava de uma briga. Em seguida, porém, percebeu que o prédio estava estremecendo e ouviu estalos. A moradora Analice Maria Moraes estava nas proximidades quando percebeu que havia algo errado. Segundo ela, inicialmente, o barulho fez com que pensasse que se tratava de uma briga. Em seguida, porém, percebeu que o prédio estava estremecendo e ouviu estalos.

Equipes retiram escombros da área de prédio que desabou no Morro do Cantagalo, Zona Sul



Crédito: Carlos Elias Júnior/ Agência O DIA pic.twitter.com/Icyy09h8p9 — Jornal O Dia (@jornalodia) September 24, 2026 "Foi um susto muito grande, muita gente correndo. No início eu pensei que era mais uma briga do que o prédio caindo. Mas quando eu vi os estalos, eu logo chamei minha mãe, minha vizinha. E a gente recuou, saímos do prédio", contou.



Analice afirmou que os moradores permaneceram fora das edificações enquanto aguardavam uma avaliação da Defesa Civil. Segundo ela, outros imóveis da região também sentiram o impacto do desabamento.



"Não teve outro dano, não, mas o prédio estremeceu bastante", relatou.



O imóvel que caiu estava desocupado e já vinha sendo acompanhado pelas autoridades. Segundo a Prefeitura do Rio, uma vistoria realizada no início de setembro identificou risco iminente de desabamento e determinou a interdição da construção.



A Secretaria Municipal de Conservação havia iniciado o escoramento e o processo de demolição da estrutura. As fortes chuvas registradas nos últimos dias, porém, atingiram a região antes da conclusão do trabalho.



Após o desabamento, equipes do Corpo de Bombeiros fizeram uma varredura nos escombros para verificar se havia vítimas. O trabalho contou com agentes especializados em busca e resgate com cães. Nenhuma pessoa foi encontrada embaixo da estrutura.



A Defesa Civil realizou uma nova vistoria durante a madrugada e interditou preventivamente sete imóveis próximos ao local. A medida foi adotada por causa da proximidade das construções com os escombros e deverá ser mantida até a retirada do material.



A Light também foi acionada para retirar ligações clandestinas existentes no prédio que desabou.



O presidente da Associação de Moradores, Sávio Firmino,



"A equipe veio, interditou, fez o laudo e, depois, a Secretaria de Conservação começou a demolir. Mas, devido às chuvas fortes dos últimos dias, o solo não resistiu e acabou desabando", disse.



Segundo Sávio, três apartamentos próximos aos escombros e outras duas casas da comunidade estão entre as residências que não podem ser ocupadas no momento. O episódio ocorreu em meio a uma sequência de dias de chuva e instabilidade no Rio. A previsão para esta quinta-feira (24) é de céu nublado a encoberto, com possibilidade de chuva fraca ou chuvisco ao longo do dia.



Também há um aviso de ressaca da Marinha em vigor. A previsão é de ondas entre 2,5 e 3 metros na orla do município até a madrugada de sexta-feira (25).

"Foi um susto muito grande, muita gente correndo. No início eu pensei que era mais uma briga do que o prédio caindo. Mas quando eu vi os estalos, eu logo chamei minha mãe, minha vizinha. E a gente recuou, saímos do prédio", contou.Analice afirmou que os moradores permaneceram fora das edificações enquanto aguardavam uma avaliação da Defesa Civil. Segundo ela, outros imóveis da região também sentiram o impacto do desabamento."Não teve outro dano, não, mas o prédio estremeceu bastante", relatou.O imóvel que caiu estava desocupado e já vinha sendo acompanhado pelas autoridades. Segundo a Prefeitura do Rio, uma vistoria realizada no início de setembro identificou risco iminente de desabamento e determinou a interdição da construção.A Secretaria Municipal de Conservação havia iniciado o escoramento e o processo de demolição da estrutura. As fortes chuvas registradas nos últimos dias, porém, atingiram a região antes da conclusão do trabalho.Após o desabamento, equipes do Corpo de Bombeiros fizeram uma varredura nos escombros para verificar se havia vítimas. O trabalho contou com agentes especializados em busca e resgate com cães. Nenhuma pessoa foi encontrada embaixo da estrutura.A Defesa Civil realizou uma nova vistoria durante a madrugada e interditou preventivamente sete imóveis próximos ao local. A medida foi adotada por causa da proximidade das construções com os escombros e deverá ser mantida até a retirada do material.A Light também foi acionada para retirar ligações clandestinas existentes no prédio que desabou.O presidente da Associação de Moradores, Sávio Firmino, afirmou para O DIA que já havia comunicado o risco às autoridades antes da queda. Segundo ele, a associação intermediou o contato com a subprefeitura, que acionou a Defesa Civil. "A equipe veio, interditou, fez o laudo e, depois, a Secretaria de Conservação começou a demolir. Mas, devido às chuvas fortes dos últimos dias, o solo não resistiu e acabou desabando", disse.Segundo Sávio, três apartamentos próximos aos escombros e outras duas casas da comunidade estão entre as residências que não podem ser ocupadas no momento. O episódio ocorreu em meio a uma sequência de dias de chuva e instabilidade no Rio. A previsão para esta quinta-feira (24) é de céu nublado a encoberto, com possibilidade de chuva fraca ou chuvisco ao longo do dia.Também há um aviso de ressaca da Marinha em vigor. A previsão é de ondas entre 2,5 e 3 metros na orla do município até a madrugada de sexta-feira (25).

*Colaborou Carlos Elias Júnior