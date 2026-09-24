Anthony Garotinho (Republicanos) concedeu entrevista em escritório na Glória - Fred Vidal / Agência O Dia

Anthony Garotinho (Republicanos) concedeu entrevista em escritório na GlóriaFred Vidal / Agência O Dia

Publicado 24/09/2026 15:55

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) marcou para a próxima terça-feira (29), o julgamento dos embargos do processo da candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos) ao Governo do Rio. A sessão, portanto, será realizada cinco dias antes das Eleições 2026.

Antes de tomar conhecimento da decisão, no fim da manhã desta quinta-feira (24), Garotinho pediu celeridade ao TRE-RJ sobre o processo. No último dia 11, o órgão indeferiu o registro do candidato por unanimidade , mas, segundo ele, não houve respeito à lei sobre o julgamento de recurso. Garotinho acusou o tribunal de parcialidade na eleição.

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O colegiado indeferiu a candidatura ao entender que Garotinho não atende aos requisitos necessários para ser candidato. O TRE considerou que o ex-governador está com direitos políticos suspensos por oito anos, devido a uma condenação por improbidade administrativa de um processo sobre desvios de verbas da Saúde, na época em que ele era secretário na gestão de Rosinha Garotinho, mulher dele.

Em coletiva realizada em seu escritório na Glória, na região central do Rio, nesta quinta-feira, Anthony chegou a afirmar que o órgão não colocou em pauta o julgamento dos embargos de declaração, apresentados no dia 14 de setembro. Garotinho explicou que teriam que ser incluídos na sessão seguinte à entrada, ou seja, no dia 17, o que não foi feito. Na segunda-feira (21), houve pedido de julgamento urgente.

Para o ex-governador, trata-se de uma medida para prejudicar a sua candidatura e impedir que o processo vá para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), onde, de acordo com ele, o registro tem chances maiores de aprovação.

"Eles disseram que estava faltando uma certidão para obrigar a gente entrar com um embargo. As alegações foram rebatidas. Ele teria que negar o nosso pedido para que pudéssemos recorrer ao TSE. É o julgamento de um embargo, não do mérito. Nem resposta foi dada ao nosso advogado. Conhecedor das leis, ele sabe que está havendo algo fora do rito", contou.

Segundo Garotinho, há parcialidade no TRE. "Só quero ser julgado. Que eles neguem, mas a negativa tem um motivo. Estou sendo vítima de um complô. Me recuso a acreditar, embora esteja mais evidente, que a Justiça Eleitoral do Rio queira direcionar a eleição a determinado candidato. Está muito claro, mas prefiro não acreditar. Não posso, como candidato, ser impedido de ter acesso à Justiça. Estou dizendo que o TRE está sendo parcial. Não está agindo dentro da lei. Não vou acreditar que um juiz eleitoral desconheça a lei. Se desconhece, não podia estar lá. Se conhece e não decide, é parcialidade", destacou.

Campanha segue em andamento

O advogado Paulo Roberto Azeredo, que participou da coletiva, disse que os eleitores poderão votar no candidato normalmente no próximo dia 4 de outubro, pois os votos não serão anulados.

"Pelo que consta nos bastidores, é que a candidatura adversária diz que os votos, caso não venha a valer, daria primeiro turno. Essa indefinição o prejudica, mas o senhor não está inelegível. Os nomes já foram inseminados. O senhor já está na urna. Se o voto for anulado, quer dizer que vai contabilizar. O voto do senhor vai valer nas urnas", contou.



Garotinho afirmou que continuará realizando campanha. Ele chegou a mencionar que o presidente de um partido adversário fez uma proposta para que retire a candidatura, o que não acontecerá.

"Eu quero só disputar. O eleitor é livre, não precisa votar em mim. Esse jogo que estão fazendo contra mim interessa aos dois candidatos. Um acha que está crescendo e vai passar. Um está na frente, mas caindo. O que temiam é que uma candidatura como a minha, independente. Eu não tiro a candidatura em hipótese alguma, ao menos que o TSE diga que eu esteja inelegível", completou.

Duas pesquisa, divulgadas nesta quarta-feira (23) , indicam Garotinho em terceiro na disputa do Governo do Rio. Na Quaest, encomendada pela Rede Globo, Eduardo Paes (PSD) aparece com 36% das intenções de voto, contra 23% de Douglas Ruas (PL). Anthony tem 8%.

Já a Paraná Pesquisas aponta Paes com 43,1% e Ruas com 26,7%. Garotinho aparece com 8,4%.