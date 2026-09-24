Ciclistas desobedecem interdição da Ciclovia Tim Maia, nesta quinta-feira (24)Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Mesmo interditada devido ao período de ressaca na orla do Rio, ciclistas são flagrados pulando a barra de proteção que dá acesso à ciclovia Tim Maia, no início da tarde desta quinta-feira (24).— Jornal O Dia (@jornalodia) September 24, 2026
Crédito: Carlos Elias Junior/ Agência O Dia pic.twitter.com/hlUYqUZYJA
O fechamento da Ciclovia Tim Maia é adotado somente quando são verificadas condições adversas mais intensas de mar e de tempo. Entre os critérios para a interdição estão o registro de ondas acima de 2 metros de altura em um intervalo de até 15 segundos, ventos acima de 65 km/h na estação meteorológica do Vidigal, além de chuva forte na região.
Para os ciclistas, o aviso de interdição é divulgado por meio de alarmes sonoros e sinalização no local. A informação também é transmitida por painéis de mensagens fixos e luminosos, com alerta sonoro, além do fechamento de cancelas e do reforço da presença de guardas municipais ao longo da ciclovia.
O bloqueio da ciclovia não afeta o funcionamento da Avenida Niemeyer, que opera normalmente entre São Conrado e Leblon.
Alerta da Marinha do Brasil
Para a segurança de todos, o Centro de Operações Rio (COR) reforçou algumas orientações:
– Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca.
– Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.
– Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes.
Previsão para os próximos dias
Na sexta-feira (25/9), por conta da atuação de áreas de instabilidade, a previsão na cidade do Rio é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuva fraca a moderada isolada no período da noite. Os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h).
Entre o sábado e o domingo (26/9 e 27/9), a nebulosidade permanecerá variada na cidade do Rio em função de ventos úmidos do oceano, entretanto, sem previsão de chuva. Os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) e as temperaturas em elevação.
Na segunda-feira (28/9), o tempo no Rio será influenciado pela entrada de ventos úmidos do oceano. O céu estará parcialmente nublado a nublado e há previsão de chuva fraca isolada no período da noite. Os ventos estarão moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) na região costeira da cidade.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.