Ciclistas desobedecem interdição da Ciclovia Tim Maia, nesta quinta-feira (24) - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Ciclistas desobedecem interdição da Ciclovia Tim Maia, nesta quinta-feira (24)Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Publicado 24/09/2026 15:20

A Ciclovia Tim Maia foi interditada às 9h50 desta quinta-feira (24) devido à forte ressaca que atinge a cidade do Rio. A medida acabou sendo adotada após as ondas ultrapassarem 2 metros de altura. O bloqueio acontece entre o trecho de São Conrado e a passarela metálica do Vidigal, na Zona Sul.

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O DIA invadindo a ciclovia e seguindo o percurso de bicicleta. No vídeo, é possível ver sete pessoas ultrapassando a barreira. Ao fundo, o mar aparece bastante agitado. Assista:



Mesmo interditada devido ao período de ressaca na orla do Rio, ciclistas são flagrados pulando a barra de proteção que dá acesso à ciclovia Tim Maia, no início da tarde desta quinta-feira (24).



Crédito: Carlos Elias Junior/ Agência O Dia pic.twitter.com/hlUYqUZYJA — Jornal O Dia (@jornalodia) September 24, 2026

O fechamento da Ciclovia Tim Maia é adotado somente quando são verificadas condições adversas mais intensas de mar e de tempo. Entre os critérios para a interdição estão o registro de ondas acima de 2 metros de altura em um intervalo de até 15 segundos, ventos acima de 65 km/h na estação meteorológica do Vidigal, além de chuva forte na região.



Para os ciclistas, o aviso de interdição é divulgado por meio de alarmes sonoros e sinalização no local. A informação também é transmitida por painéis de mensagens fixos e luminosos, com alerta sonoro, além do fechamento de cancelas e do reforço da presença de guardas municipais ao longo da ciclovia.



O bloqueio da ciclovia não afeta o funcionamento da Avenida Niemeyer, que opera normalmente entre São Conrado e Leblon.

Apesar de a Prefeitura do Rio ter sinalizado a interdição em telões de LED e instalado barreiras no local, ciclistas foram flagrados pela equipe de reportagem deinvadindo a ciclovia e seguindo o percurso de bicicleta. No vídeo, é possível ver sete pessoas ultrapassando a barreira. Ao fundo, o mar aparece bastante agitado. Assista:O fechamento da Ciclovia Tim Maia é adotado somente quando são verificadas condições adversas mais intensas de mar e de tempo. Entre os critérios para a interdição estão o registro de ondas acima de 2 metros de altura em um intervalo de até 15 segundos, ventos acima de 65 km/h na estação meteorológica do Vidigal, além de chuva forte na região.Para os ciclistas, o aviso de interdição é divulgado por meio de alarmes sonoros e sinalização no local. A informação também é transmitida por painéis de mensagens fixos e luminosos, com alerta sonoro, além do fechamento de cancelas e do reforço da presença de guardas municipais ao longo da ciclovia.O bloqueio da ciclovia não afeta o funcionamento da Avenida Niemeyer, que opera normalmente entre São Conrado e Leblon.

Outro ponto que sofreu interdição foi o Mirante do Leblon, um dos pontos turísticos mais procurados da orla do Rio. No início da tarde, algumas pessoas tentaram se aproximar da área isolada para fazer fotos do mar.

Alerta da Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para a orla do Rio de Janeiro válido das 6h desta quarta-feira (23) até às 3h de sexta-feira (25). No aviso consta a informação que as ondas podem atingir alturas entre 2,5 a 3 metros.



Para a segurança de todos, o Centro de Operações Rio (COR) reforçou algumas orientações:



– Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca.



– Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.



– Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes.

Previsão para os próximos dias



Na sexta-feira (25/9), por conta da atuação de áreas de instabilidade, a previsão na cidade do Rio é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuva fraca a moderada isolada no período da noite. Os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h).



Entre o sábado e o domingo (26/9 e 27/9), a nebulosidade permanecerá variada na cidade do Rio em função de ventos úmidos do oceano, entretanto, sem previsão de chuva. Os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) e as temperaturas em elevação.



Na segunda-feira (28/9), o tempo no Rio será influenciado pela entrada de ventos úmidos do oceano. O céu estará parcialmente nublado a nublado e há previsão de chuva fraca isolada no período da noite. Os ventos estarão moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) na região costeira da cidade.

