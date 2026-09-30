Rafael Câmara é destaque da Fórmula 2 na temporada de 2026, pilotando pela Invicta RacingDivulgação / @rafaccamara88
Haas confirma saída de Ocon e abre caminho para Rafael Câmara na F-1
Piloto brasileiro é o grande favorito para ser o companheiro de Bearman na próxima temporada; já francês ficará fora da categoria
Haas confirma saída de Ocon e abre caminho para Rafael Câmara na F-1
Piloto brasileiro é o grande favorito para ser o companheiro de Bearman na próxima temporada; já francês ficará fora da categoria
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