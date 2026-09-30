Carolana conquistou duas medalhas olímpicas pela seleção brasileira de vôlei feminino - Miriam Jeske / COB

Carolana conquistou duas medalhas olímpicas pela seleção brasileira de vôlei femininoMiriam Jeske / COB

Publicado 30/09/2026 08:11

A jogadora de vôlei Ana Carolina, conhecida como Carolana , revelou nesta terça-feira (29) que foi diagnosticada com câncer do colo do útero em abril deste ano. Medalhista olímpica pela seleção brasileira e atualmente atleta do LOVB Nebraska, nos Estados Unidos, ela decidiu tornar o diagnóstico público para conscientizar os seguidores sobre a importância dos cuidados com a saúde e da prevenção.

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Carolana compartilhou um vídeo nas redes sociais em que relatou o período vivido desde a descoberta da doença. Segundo a jogadora, o tumor foi identificado durante uma consulta de rotina e estava em estágio inicial, o que contribuiu para que o tratamento tivesse um resultado positivo.



"Foram momentos super desafiadores, onde recebi muitas informações, tive que tomar decisões importantes, que vão impactar a minha vida para sempre, mas o fundamental é que estou bem, estou aqui hoje, pronta para viver e continuar fazendo aquilo que amo", afirmou.



A atleta explicou que decidiu gravar o relato durante o período do Setembro Amarelo, campanha voltada à valorização da vida, à saúde mental e à prevenção do suicídio. Para Carolana, compartilhar a experiência também era uma maneira de falar sobre a importância de cuidar de si. Carolana compartilhou um vídeo nas redes sociais em que relatou o período vivido desde a descoberta da doença. Segundo a jogadora, o tumor foi identificado durante uma consulta de rotina e estava em estágio inicial, o que contribuiu para que o tratamento tivesse um resultado positivo."Foram momentos super desafiadores, onde recebi muitas informações, tive que tomar decisões importantes, que vão impactar a minha vida para sempre, mas o fundamental é que estou bem, estou aqui hoje, pronta para viver e continuar fazendo aquilo que amo", afirmou.A atleta explicou que decidiu gravar o relato durante o período do Setembro Amarelo, campanha voltada à valorização da vida, à saúde mental e à prevenção do suicídio. Para Carolana, compartilhar a experiência também era uma maneira de falar sobre a importância de cuidar de si.

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"Foi graças a uma consulta de rotina que a doutora identificou o tumor, que estava bem no 'iniciozinho', e por isso eu consegui passar por todo o tratamento bem. Hoje eu estou aqui e fora de perigo. Então, cuidem-se. Não importa o quanto o dia a dia seja corrido. Façam um tempo para aquilo que realmente é importante: cuidar de vocês. Se coloque como prioridade e lembre-se que você é importante para você e para as pessoas que te amam, que estão ao seu redor", disse.



Ana Carolina passou por duas cirurgias durante o tratamento. A primeira aconteceu dois meses após a descoberta do tumor, enquanto a segunda foi realizada em agosto. Ao compartilhar a experiência, a jogadora reforçou que o acompanhamento médico foi fundamental para a identificação precoce da doença.



Aos 35 anos, Carolana construiu uma carreira de destaque no vôlei. A central deixou a seleção brasileira em 2025, após anunciar o encerramento de seu ciclo com a equipe nacional. Poucos dias depois, foi anunciada pelo LOVB Nebraska, onde segue atuando profissionalmente. "Foi graças a uma consulta de rotina que a doutora identificou o tumor, que estava bem no 'iniciozinho', e por isso eu consegui passar por todo o tratamento bem. Hoje eu estou aqui e fora de perigo. Então, cuidem-se. Não importa o quanto o dia a dia seja corrido. Façam um tempo para aquilo que realmente é importante: cuidar de vocês. Se coloque como prioridade e lembre-se que você é importante para você e para as pessoas que te amam, que estão ao seu redor", disse.Ana Carolina passou por duas cirurgias durante o tratamento. A primeira aconteceu dois meses após a descoberta do tumor, enquanto a segunda foi realizada em agosto. Ao compartilhar a experiência, a jogadora reforçou que o acompanhamento médico foi fundamental para a identificação precoce da doença.Aos 35 anos, Carolana construiu uma carreira de destaque no vôlei. A central deixou a seleção brasileira em 2025, após anunciar o encerramento de seu ciclo com a equipe nacional. Poucos dias depois, foi anunciada pelo LOVB Nebraska, onde segue atuando profissionalmente.

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Pelo Brasil, a jogadora conquistou duas medalhas olímpicas: prata nos Jogos de Tóquio, em 2021, e bronze em Paris, em 2024. Por clubes, a Ana Carolina conquistou cinco títulos da Superliga, sendo um pelo Praia Clube e quatro pelo Rio de Janeiro. Em sua passagem pelo Europa, ela defendeu o Nilufer Belediyespor, da Turquia, e, mais recentemente, o Scandicci, da Itália. Pelo Brasil, a jogadora conquistou duas medalhas olímpicas: prata nos Jogos de Tóquio, em 2021, e bronze em Paris, em 2024. Por clubes, a Ana Carolina conquistou cinco títulos da Superliga, sendo um pelo Praia Clube e quatro pelo Rio de Janeiro. Em sua passagem pelo Europa, ela defendeu o Nilufer Belediyespor, da Turquia, e, mais recentemente, o Scandicci, da Itália.

A publicação de Carolana



