Marcos Lamacchia fez venceu o leilão pela SAF do Vasco - Reprodução / Premiere

Marcos Lamacchia fez venceu o leilão pela SAF do VascoReprodução / Premiere

Publicado 30/09/2026 22:00

A investigação da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf) sobre possível conflito de interesses na venda da SAF do Vasco não deve ser um problema. Sócio da empresa Almirante Participações S/A, Mário Junqueira explicou que eventuais restrições da agência de fair play não afetam a negociação da SAF.

A juíza Simone Chevrand, da 4ª Vara Empresarial da Capital, questionou se a garantia apresentada pelo Banco Crefisa na proposta da Almirante Participações seria um problema na visão da Anresf. Márcio Junqueira explicou que a agência havia restringido negociações entre Vasco e Crefisa, mas que a garantia era entre Crefisa e Almirante.

A Almirante Participações S/A foi colocada no edital como "stalking horse bidder". Ou seja, a empresa tinha prioridade de fazer uma primeira oferta, além da preferência de igualar qualquer outra proposta. Com isso, Marcos Lamacchia tem o caminho livre para se tornar o novo dono da SAF do Vasco. A oferta gira em torno de R$ 3 bilhões e prevê um aporte de R$ 500 milhões no futebol.

A venda da SAF do Vasco precisará ter aprovação do Conselho Deliberativo e, depois, passar pela Assembleia Geral Extraordinária. A diretoria vascaína já convocou os conselheiros para uma sessão extraordinária no próximo dia 6 de outubro. O encontro também vai debater uma mudança no Estatuto Social do Vasco, já que a proposta da empresa de Marcos Lamacchia é por 90% das ações da SAF.

A Almirante Participações S/A depositou o valor de R$ 27 milhões, referente a dois anos do pagamento da Recuperação Judicial, para dar segmento às garantias exigidas pelo edital. O motivo é o vencimento alguns créditos da RJ durante o processo de venda da SAF. Com isso, o Vasco ficaria resguardado quanto à segurança trabalhista.

Marcos Lamacchia era o favorito (e também único) na disputa pela compra da SAF do Vasco. No início do mês, o empresário já havia feito um empréstimo DIP de R$ 150 milhões. O Cruz-Maltino utilizou R$ 65 milhões do montante para pagar premiações ao elenco e quitar parcelas da Recuperação Judicial. Não há previsão para os outros R$ 85 milhões serem depositados.