São Januário é o estádio do Vasco - Divulgação

São Januário é o estádio do VascoDivulgação

Publicado 30/09/2026 13:20





Segundo informações do 'ge', a diretoria cruzmaltina apresentará um protocolo para a operação de segurança envolvendo a torcida argentina. O planejamento inclui a chegada do ônibus do Boca, a condução dos torcedores visitantes e a organização do entorno do estádio antes e depois da partida.

Vasco intensificou as tratativas para garantir São Januário como palco do jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors, marcado para 20 de outubro. O clube terá uma nova reunião nesta quarta-feira (30), desta vez com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e representantes do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE-PMERJ).Segundo informações do 'ge', a diretoria cruzmaltina apresentará um protocolo para a operação de segurança envolvendo a torcida argentina. O planejamento inclui a chegada do ônibus do Boca, a condução dos torcedores visitantes e a organização do entorno do estádio antes e depois da partida.

Um dos principais pontos em discussão é a carga destinada aos adversários. A Conmebol prevê 4 mil lugares para a torcida visitante em confrontos desse porte. O Vasco trabalha com a possibilidade de chegar a um acordo para disponibilizar 2,5 mil ingressos, sem precisar ampliar a capacidade de São Januário.



A ideia é apresentar às autoridades um esquema capaz de garantir a realização do confronto no estádio. De acordo com a 'ESPN', o clube inicialmente havia oferecido 2,7 mil lugares ao Boca e sinalizado que poderia abrir mão dos 4 mil ingressos destinados aos vascaínos no duelo de ida, em La Bombonera. O time argentino, porém, manteve a exigência pela carga mínima prevista no regulamento.

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O planejamento também prevê a redução do espaço de isolamento entre as torcidas dentro de São Januário. A diretoria conta com o apoio da Ferj para conseguir a liberação do BEPE e avançar nas tratativas com a Conmebol.

O planejamento também prevê a redução do espaço de isolamento entre as torcidas dentro de São Januário. A diretoria conta com o apoio da Ferj para conseguir a liberação do BEPE e avançar nas tratativas com a Conmebol.

Estádios em discussão

Caso São Januário não seja liberado, o Vasco terá de buscar outro palco para receber o Boca. O Maracanã chegou a ser considerado, mas o Consórcio responsável não autorizou a realização da partida.

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Com isso, o Nilton Santos aparece como alternativa. O estádio, no entanto, não agrada por conta do gramado sintético. O confronto de ida entre Vasco e Boca Juniors será disputado em 13 de outubro, às 21h30 (de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires. Com isso, o Nilton Santos aparece como alternativa. O estádio, no entanto, não agrada por conta do gramado sintético. O confronto de ida entre Vasco e Boca Juniors será disputado em 13 de outubro, às 21h30 (de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato