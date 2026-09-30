São Januário é o estádio do VascoDivulgação
Segundo informações do 'ge', a diretoria cruzmaltina apresentará um protocolo para a operação de segurança envolvendo a torcida argentina. O planejamento inclui a chegada do ônibus do Boca, a condução dos torcedores visitantes e a organização do entorno do estádio antes e depois da partida.
A ideia é apresentar às autoridades um esquema capaz de garantir a realização do confronto no estádio. De acordo com a 'ESPN', o clube inicialmente havia oferecido 2,7 mil lugares ao Boca e sinalizado que poderia abrir mão dos 4 mil ingressos destinados aos vascaínos no duelo de ida, em La Bombonera. O time argentino, porém, manteve a exigência pela carga mínima prevista no regulamento.
O planejamento também prevê a redução do espaço de isolamento entre as torcidas dentro de São Januário. A diretoria conta com o apoio da Ferj para conseguir a liberação do BEPE e avançar nas tratativas com a Conmebol.
Estádios em discussão
Com isso, o Nilton Santos aparece como alternativa. O estádio, no entanto, não agrada por conta do gramado sintético. O confronto de ida entre Vasco e Boca Juniors será disputado em 13 de outubro, às 21h30 (de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires.
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