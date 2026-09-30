Santiago Sosa em ação durante jogo do VascoDikran Sahagian / Vasco
“Sabemos que o Boca Juniors é uma grande equipe. Temos que fazer uma partida inteligente fora para tratar de definir em casa. Vamos fazer um trabalho defensivo forte no primeiro jogo. Temos grandíssimos jogadores, confiamos no nosso trabalho”, disse o volante, em entrevista à ‘Rádio La Red’, da Argentina.
Ele também reforçou a importância de Paredes para o rival: “Eu vi os últimos jogos deles, estão jogando muito bem. Paredes dá outro futebol ao time, sabemos que o jogo passa por ele em sua totalidade”.
Momento de Santiago Sosa
No Campeonato Brasileiro, tornou-se um dos destaques da posição. Ao todo, disputou dez partidas, sendo sete entre os titulares. No período, foram 47 duelos ganhos, 44 cortes, 24 interceptações e 19 desarmes. Além disso, somou 83% de acerto nos passes e só levou três dribles, segundo o ‘Sofascore’.
Os jogos contra o Boca Juniors
O Vasco tenta mandar o confronto em São Januário, mas o estádio tem capacidade menor do que a exigida pela Conmebol (30 mil lugares) para esta etapa da Copa Sul-Americana. Caso de fato não consiga, Maracanã e Nilton Santos surgem como opções mais viáveis.
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