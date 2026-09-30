Santiago Sosa em ação durante jogo do VascoDikran Sahagian / Vasco

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Theo Faria
Santiago Sosa analisou o duelo do Vasco com o Boca Juniors (ARG) na briga por uma vaga na decisão da Copa Sul-Americana. Em meio à pausa para a Data Fifa, o meio-campista rasgou elogios ao adversário e comentou quais devem ser os planos do Cruz-Maltino. Os confrontos de olho na classificação para a final do torneio continental acontecerão em meados de outubro.
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“Sabemos que o Boca Juniors é uma grande equipe. Temos que fazer uma partida inteligente fora para tratar de definir em casa. Vamos fazer um trabalho defensivo forte no primeiro jogo. Temos grandíssimos jogadores, confiamos no nosso trabalho”, disse o volante, em entrevista à ‘Rádio La Red’, da Argentina.

Ele também reforçou a importância de Paredes para o rival: “Eu vi os últimos jogos deles, estão jogando muito bem. Paredes dá outro futebol ao time, sabemos que o jogo passa por ele em sua totalidade”.
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Momento de Santiago Sosa

Santiago Sosa chegou ao Vasco na última janela de transferências, comprado ao Racing (ARG) por 7,5 milhões de dólares (R$ 38 milhões). O meio-campista rapidamente se adaptou, acumulou boas atuações e caiu nas graças da torcida, principalmente pelo poder de marcação.

No Campeonato Brasileiro, tornou-se um dos destaques da posição. Ao todo, disputou dez partidas, sendo sete entre os titulares. No período, foram 47 duelos ganhos, 44 cortes, 24 interceptações e 19 desarmes. Além disso, somou 83% de acerto nos passes e só levou três dribles, segundo o ‘Sofascore’.
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Os jogos contra o Boca Juniors

A ida será no dia 13 de outubro, às 21h30 (de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina. O embate decisivo acontecerá uma semana depois, no dia 20, no mesmo horário, no Rio de Janeiro. O palco do jogo de volta, porém, ainda não está definido.

O Vasco tenta mandar o confronto em São Januário, mas o estádio tem capacidade menor do que a exigida pela Conmebol (30 mil lugares) para esta etapa da Copa Sul-Americana. Caso de fato não consiga, Maracanã e Nilton Santos surgem como opções mais viáveis.