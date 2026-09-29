Brenner comemora gol pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Brenner comemora gol pelo VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 29/09/2026 19:15

Para não perder toda a temporada, o jogador optou por um tratamento conservador, sem cirurgia. Ele poderia ter ficado longe dos gramados por até quatro meses, caso tivesse escolhido a intervenção.

No momento da lesão, Brenner estava conquistando espaço sob o comando de Pedro Emanuel, depois de um início de ano conturbado. Até agora, ele marcou cinco gols e uma assistência em 29 partidas disputadas pelo Gigante da Colina.

Internamente, o Vasco trata o retorno do atacante com grande expectativa. Recentemente, o diretor de futebol Admar Lopes tratou o atleta como "o grande reforço ofensivo desse final de temporada".

Departamento médico do Vasco zerado

Com isso, o Cruz-Maltino se aproxima de zerar a lista de atletas no departamento médico, visando a reta final da temporada. Recentemente, o meia Mateus Carvalho se recuperou de uma grave lesão no joelho esquerdo , que o tirou de campo pelo ano inteiro até agora, e já pode ser relacionado por Pedro Emanuel.

Desde a lesão de Brenner, o Vasco contratou dois reforços para o setor: Facundo Colidio e Bruno Duarte. O primeiro não demorou para conquistar a titularidade, com três gols e duas assistências em oito jogos e atuações que renderam muitos elogios da torcida. Já o brasileiro balançou as redes duas vezes e deu um passe para gol nas últimas três partidas do Gigante da Colina.

Sequência importante

Agora, o técnico Pedro Emanuel ganha mais uma opção para o ataque, visando a reta final da temporada. Além dos compromissos pelo Campeonato Brasileiro, onde a equipe é a 16ª colocada, com 31 pontos, dois acima do Grêmio, que abre a zona do rebaixamento, o Vasco terá pela frente o Palmeiras, pela Copa do Brasil, e o Boca Juniors, na Copa Sul-Americana, ambas as competições na fase de semifinal.

Os duelos contra o time argentino serão nos próximos dias 13, no La Bombonera, e 20 de outubro, ainda sem local definido. Já os embates com o clube paulista acontecerão nos dias 1º de novembro, no Nubank Parque, e 8 de novembro, em São Januário.