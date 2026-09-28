Marcos Lamacchia fez venceu o leilão pela SAF do Vasco - Reprodução / Premiere

Marcos Lamacchia fez venceu o leilão pela SAF do VascoReprodução / Premiere

Publicado 28/09/2026 19:13

A compra da SAF do Vasco pela Almirante Participações e Empreendimentos S.A., empresa de Marcos Lamacchia e dona da oferta que venceu o leilão da última sexta-feira (25) , está prestes a dar um novo passo. O Conselho Deliberativo do clube foi convidado a se reunir no dia 6 de outubro, a fim de analisar os termos da proposta do investidor e discutir as mudanças necessárias no Estatuto Social. A informação é do "ge".

Única interessada, e portanto vencedora do leilão, a Almirante apresentou intenção de comprar 90% dos direitos da SAF cruz-maltina, sob promessa de R$ 500 milhões de investimento no futebol. No total, a proposta gira em torno dos R$ 3 bilhões.

Porém, para que Lamacchia possa levar a empreitada à frente, certas normas internas do Vasco precisarão ser alteradas. O artigo 135, inciso I do Estatuto Social do clube, por exemplo, exige participação mínima de 20% do CRVG — associativo do Cruz-Maltino. Por isso, uma das mudanças a serem debatidas na reunião do Conselho seria a adequação deste limite para 10%.

Como e onde será a sessão?

O encontro do Conselho Deliberativo acontecerá em duas convocações: uma às 19h e outra às 19h30 da próxima terça-feira (6). Ele acontecerá em modelo híbrido. Parte dos integrantes acompanharão a reunião de maneira remota, enquanto os que optarem pela modalidade presencial se encontrarão na Sede Náutica da Lagoa.

Antes da votação, o Conselho de Beneméritos do clube, que recebeu todos os documentos, terá de emitir um parecer opinativo sobre os assuntos a serem discutidos pelo Deliberativo em até sete dias. Dessa forma, os conselheiros terão acesso a ele antes da data marcada.

Além disso, o Conselho Fiscal do Vasco também tem a documentação em mãos, para analisar a proposta de Lamacchia e se manifestar caso observe alguma irregularidade. Se for aprovada por todos os Conselhos, a oferta será encaminhada para a Assembleia Geral.