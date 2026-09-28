Marcos Lamacchia fez venceu o leilão pela SAF do VascoReprodução / Premiere
Vasco convoca Conselho Deliberativo para votar oferta de Lamacchia
Reunião debaterá a proposta de compra da SAF do Cruz-Maltino e as mudanças a serem feitas no estatuto para que ela se concretize
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Léo Jardim prioriza título pelo Vasco: 'Mais do que a Seleção'
Goleiro de 31 anos também destacou o trabalho de Pedrinho e afirmou que o presidente trouxe mais tranquilidade ao clube carioca
Spinelli perde espaço, e não tem presença certa no Vasco em 2027
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Torcedores do Vasco colam cartazes no Maracanã em protesto contra veto
Cruz-Maltino teve pedido negado para mandar a semfinal da Sul-Americana no estádio; Conmebol exige ao menos 30 mil lugares nesta fase
CBF define data e horário dos jogos do Vasco na Copa do Brasil
Cruz-Maltino enfreta o Palmeiras nas semifinais da competição e tem São Januário como local escolhido para a partida de volta
Veto em jogo da NFL aumenta crise entre Vasco e Consórcio Maracanã
Cruz-Maltino reagiu com surpresa à restrição das vendas de coleção do clube inspirada no futebol americano durante jogo da NFL no Maracanã
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