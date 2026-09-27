Mensagens de protesto nos arredores do Maracanã - Reprodução/@vasconomaraca

Mensagens de protesto nos arredores do MaracanãReprodução/@vasconomaraca

Publicado 27/09/2026 13:54

O entorno do Maracanã amanheceu com diversos cartazes de protesto, antes da partida da NFL Rio entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, que ocorrerá neste domingo (27), às 17h25 (de Brasília). O protesto foi direcionado contra a dupla Fla-Flu, atual gestora do estádio por vetarem o Vasco de mandar seus jogos no local.

Nos papéis estavam escrito "Superlotação, show e NFL no calendário, e a culpa é do Vasco?", além da provocação "São Januário é meu e o Maraca é nosso! Cumpram o edital!". Também haviam outras mensagens pedindo o cumprimento do edital e afirmando que o Maracanã era de todos os clubes do Rio. Veja abaixo:

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Contudo, esse não foi o primeiro protesto dos torcedores vascaínos sobre o tema, a torcida já havia colocado uma faixa que tratava sobre o tema em São Januário, no Aterro do Flamengo e no sede da Alerj. A faixa que levava a frase "Respeitem o edital ou revoguem a licitação!" e continha a imagem de uma guitarra e uma bola de futebol americano, escrito embaixo permitido, enquanto do lado havia a cruz de malta e escrito proibido. As figuras representam os shows e o jogo da NFL que ocorrerá neste domingo (27).

Justificativa do consórcio do Maracanã

O argumento que os gestores utilizam para não ceder o mando de campo para o rival Cruz-Maltino são as condições do estádio, que nos últimos meses está sendo duramente criticado por jogadores e dirigentes de todo o futebol brasileiro. Diante disso, os torcedores do Vasco argumentam que se o problema é a qualidade e o desgaste do gramado, então por que o estádio pode ser cedido para shows e jogos da NFL?

Além disso, os vascaínos pedem o cumprimento das regras de concessão do estádio, assinado pelos gestores. O item o 3.2.6 determina que a concessionária deve administrar o complexo de maneira não discriminatória em relação aos principais clubes do Rio de Janeiro e às respectivas torcidas. Esta regra está documento oficial do contrato, disponibilizado pelo Governo do Rio de Janeiro.