Spinelli em treino pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Spinelli em treino pelo VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 28/09/2026 12:59

O atacante Claudio Spinelli, de 29 anos, que foi contratado pelo Vasco nesta temporada, é o vice-artilheiro do clube, mas não tem presença garantida na próxima temporada. O argentino perdeu espaço com a chegada de reforços e com a redução de estrangeiros aprovada pela CBF corre o risco de não seguir em 2027.

O Vasco tem o time titular do Rio que mais sofreria com uma redução imediata de estrangeiros. Afinal, atualmente conta com Cuesta ou Salvidia na zaga, Sosa como primeiro volante, Lescano como camisa 10 e Colidio e Andrés Gómez como destaques no ataque. Em relação ao elenco, o Cruz-Maltino terá de se desfazer de jogadores para 2027, pois tem 11 de fora do Brasil no elenco, ou seja três a mais.

Neste caso, Nuno Moreira, Marino Hinestroza e Spinelli aparecem como favoritos a deixar a SAF, diante do baixo desempenho na temporada. Rojas teve altos e baixos e perdeu espaço, enquanto Puma Rodríguez é utilizado com frequência.

A perda de espaço teve a ver com a chegada de Colidio e de Bruno Duarte. Além disso, Pedro Emanuel utilizou David na função em algumas partidas. O símbolo da perda de espaço foi a vitória sobre o Santa Fe por 2 a 0, em São Januário, quando o técnico português utilizou muitos jogadores reservas e mesmo assim Spinelli acabou não sendo colocado em campo.

Na partida contra o Grêmio, o argentino não foi relacionado por opção técnica. A situação não teve a ver com limites de jogadores estrangeiros, já que Pedro Emanuel poderia relacionar mais um atleta que não nasceu no Brasil, mas ainda assim não levou Spinelli.

O atacante ainda é visto como uma peça importante na temporada, mas poderá perder mais espaço com o retorno de Brenner. O atacante deverá voltar a ser opção, depois de lesão ligamentar no pé esquerdo, na primeira parte de outubro.

No total, Claudio Spinelli entrou em campo em 35 jogos, anotou sete gols e deu um assistência. O Vasco desembolsou 2,4 milhões de dólares (cerca de R$ 12,5 milhões na cotação da época) para tirar o argentino do Independiente del Valle. Ele tem contrato até o fim de 2028.