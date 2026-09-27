Taça da Copa do Brasil - Lucas Figueiredo/CBF

Taça da Copa do BrasilLucas Figueiredo/CBF

Publicado 27/09/2026 13:10

A CBF divulgou todos os detalhes, neste domingo (27), sobre os confrontos das semifinais da Copa do Brasil. Em busca de uma vaga na final da competição, o Vasco enfrenta o Palmeiras, com o jogo de volta no Rio de Janeiro, enquanto, no outro lado do chaveamento, o Atlético Mineiro jogará contra o Grêmio. Os jogos serão realizados entre o dia 1° de novembro e o dia 8 do mesmo mês. As equipes classificadas para a final se enfrentarão no dia 6 de dezembro.

A partida de ida contra o Palmeiras ocorrerá no dia 1° de novembro, às 17h (de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo. Já o confronto de volta será no dia 8, no mesmo horário, em São Januário. A decisão de jogar no próprio estádio foi uma surpresa, visto que a expectativa era de o Cruz-Maltino tentar a liberação do Maracanã. Contudo, a diretoria optou pela própria casa, diante da dificuldade que a dupla Fla-Flu, atuais gestores do estádio, vem impondo para o Vasco jogar no local.

Tal decisão também passa pela necessidade de o clube ter o Maracanã nas semifinais da Sul-Americana, em que a equipe enfrentará o Boca Juniors . Neste caso, a Conmebol exige obrigatoriamente, ao menos, 30 mil lugares para as fases atuais da competição. Mas, mesmo com o desejo, também há possibilidade de o Cruz-Maltino mandar a semifinal da Sul-Americana no estádio Nilton Santos, caso não consiga a liberação por meio da Justiça.

O argumento da dupla gestora do estádio para as recusas é de que o acréscimo de jogos no local poderia afetar severamente a qualidade dos gramados do Maracanã, que já está sendo muito criticado por jogadores e dirigentes de todo o futebol brasileiro.

Caso o Vasco se classifique para a final



Além de disputar a decisão da Copa do Brasil, valendo um título de âmbito nacional que o Vasco não conquista há mais de 15 anos, o Cruz-Maltino ainda pode receber uma boa quantia de dinheiro. Apenas com a classificação, o clube receberia cerca de R$ 9 milhões, garantindo ainda, ao menos, R$ 34 milhões, valor destinado ao vice-campeão. Caso vença a final, a premiação sobe para R$ 78 milhões.